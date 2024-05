Guardie zoofile entrano in azione. Una nuova tutela per gli animali

CAPOLONA

Nove guardie zoofile pronte ad operare nel territorio di Capolona. A tutela degli animali, ma non solo. Faranno assistenza all’uscita di bambini e ragazzi dalle scuole e vigileranno contro l’abbandono di rifiuti. "Dopo varie ricerche abbiamo identificato l’associazione che fa riferimento al gruppo delle Guardie Zoofile – dice il sindaco Mario Francesconi – come il più adatto e in grado di tutelare l’ambiente sotto l’aspetto di abbandoni di rifiuti. A volte assurdi e in luoghi inimmaginabili considerando che l’ente insieme a Sei toscana offre gratuitamente un servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti presso la propria abitazione e tenuto conto che esiste per tutti i tipi di rifiuti l’isola ecologica a cui si possono conferire direttamente i rifiuti".

In totale le guardie zoofile sono nove e opereranno anche con personale volontario registrato presso la Prefettura.

"Abbiamo già monitorato con loro varie zone dove sono più a rischio gli abbandoni – ha detto l’assessore Daniele Pasqui – e insieme a loro cercheremo di salvaguardare il territorio. Un’operazione che non va intesa come una forma di repressione, ma come un servizio ulteriore che diamo al territorio e ai cittadini, per garantire un ambiente pulito dove poter vivere meglio. Lo abbiamo fatto monitorando le aree di conferimento rifiuti con la videosorveglianza, ora lo facciamo anche attraverso un volontariato". Un intervento rafforzato dalla legge 137 che prevede nei confronti di chi abbandona rifiuti pesanti sanzioni. "Noi siamo il gruppo delle Guardie zoofile dell’ambiente – spiega il loro coordinatore Gaetano Luca Tripepi – Siamo riconosciuti a livello nazionale e ci interessiamo con questa convenzione della tutela dell’ambiente e dell’abbandono dei rifiuti".

