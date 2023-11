Gs Avis Montevarchi, un 2023 da incorniciare

Arezzo, 13 novembre 2023 – Un 2023 da incorniciare. La parola d'ordine del 2023 è stata infatti "cicloturismo", che il Gruppo Sportivo ha inteso come un modo per promuovere la donazione del sangue e il territorio del Valdarno. Un 2023 impegnativo, ma di grandi soddisfazioni.

Dal tour promozionale in giro per l’Italia con protagonista quest’anno la Tuscia, luogo incantevole fatto di parchi misteriosi, ville fiabesche e palazzi suggestive all’attività costante dei nostri atleti impegnati da marzo a settembre tra Toscana, Umbria e Marche nelle prove del CIRCUITO TERRE D’ETRURIA.

Il commento di FULVIO PERINI del Direttivo del G.S. AVIS “Con il cicloturismo abbiamo la libertà di scoprire a passo lento territori che in auto vediamo ma non conosceremo mai veramente. E con il cicloturismo facciamo conoscere il nostro Valdarno a tanti con la nostra stessa passione!”

“Con la CICLOTURISTICA AVIS CITTA’ DI MONTEVARCHI abbiamo proposto una vera cicloturistica, facendo transitare e sostare i ciclisti nei due BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA che abbiamo in Valdarno, Castelfranco-Piandiscò e Loro Ciuffenna – le parole del Presidente Franco Tofanelli - Toccando tutti gli otto comuni c’è stato importante messaggio di unione per la promozione del nostro territorio.”

E ieri a Bibbiena presso il TEATRO DOVIZI la premiazione! Due nostri atleti LUCA GIOVANNONI e TOMMASO DILAGHI si sono classificati al primo posto in ex aequo, tre PREMI SPECIALI assegnati a SANTINO PESUCCI, GIORGIO SCARNICCI e PAOLO AGNOLUCCI e premiata anche la squadra che si è classificato al 10° posto su 172 Società che hanno partecipato al CIRCUITO TERRE D’ETRURIA.

Per tutti appuntamento al 26 novembre per il pranzo sociale con gli atleti, le loro famiglie e gli sponsor dove saranno annunciate le novità per il 2024.