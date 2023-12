Gruppo Campanari domenica in azione

È divenuta una sorta di rituale per il Gruppo Campanari Borgo Sansepolcro, così come avviene in altre date dell’anno. Domenica prossima, 10 dicembre, alle ore 20 i componenti del sodalizio biturgense - in contemporanea con altri gruppi campanari italiani come ormai da anni - suoneranno le campane delle chiese di Sansepolcro per ricordare l’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, avvenuta il 10 dicembre del1948 da parte delle Nazioni Unite, quindi esattamente 75 anni fa. L’intento era quello di evitare il ripetersi delle atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale. Purtroppo, ad oggi questa dichiarazione viene costantemente calpestata e disattesa in ogni parte del mondo.