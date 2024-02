Gruccia, svolta al Pronto soccorso. Una nuova Tac e la riqualificazione

di Maria Rosa Di Termine

Prenderanno il via lunedì prossimo gli interventi per installare una nuova Tomografia Assiale Computerizzata al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. L’opera rientra nella lista dei lavori progettati dall’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est e realizzati con fondi attinti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ampliare e potenziare un reparto che, dopo la cancellazione del "gemello" del Serristori di Figline, è punto di riferimento anche del versante fiorentino della valle per un bacino di utenza di più di 100 mila persone. La vecchia Tac verrà sostituita da una "dotata di applicativi di intelligenza artificiale – ha spiegato il dottor Christian Fraldi, attuale direttore facente funzione della radiologia – che miglioreranno il flusso di lavoro, la qualità e l’accuratezza degli esami di pronto soccorso". L’ammodernamento, che comprende la sostituzione degli impianti elettrici e il rifacimento dell’intera sala, dovrebbe terminare all’inizio del mese di maggio. Fino ad allora gli accertamenti Tac anche dei pazienti interni ed esterni verranno garantiti dal macchinario presente in radiologia e non sono esclusi tempi più lunghi per ottenere le prestazioni diagnostiche specifiche.

"Si tratta di un intervento necessario e molto importante – ha proseguito la dottoressa Patrizia Bobini, direttrice del monoblocco valdarnese – che renderà più efficienti i servizi erogati dal presidio. Nel periodo dei lavori, tuttavia, a causa della disponibilità di una sola apparecchiatura Tac per l’attività ordinaria e di urgenza, potrebbero verificarsi disagi o ritardi nell’esecuzione degli esami. Confidiamo nella collaborazione di tutto il personale della radiologia, dei reparti del plesso ospedaliero e degli utenti e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o problematica, in attesa dell’attivazione della nuova macchina e della regolare ripresa dell’attività".

Continua così la riqualificazione del reparto che, in questo primo lotto del percorso di restyling, sarà dotato di due ulteriori padiglioni e di nuovi arredi e macchinari all’avanguardia con la riorganizzazione degli ambienti. Per questa prima tranche la spesa ammonta a 940 mila euro necessari a costruire nuove sale visita, una per la terapia, un deposito attrezzature e per separare i percorsi Covid - No Covid. Ne serviranno 350 mila in più per la fase due, già progettata e finanziata, che prevede il raddoppio dei posti letto, ingressi separati per i positivi al Covid, che avranno una saletta codice rosso dedicata, e locali destinati a vestizione e svestizione. Chiusura del cantiere nel 2025 quando saranno predisposti i successivi lavori programmati e per il taglio del nastro si dovrà attendere il 2026.