Groviera Vittorio Veneto: "I marciapiedi? Trappole"

Sampietrini che saltano come tappi di spumante e una strada trasformata in groviera. Accade in via Vittorio Veneto, sotto la lente d’ingrandimento i marciapiedi che stanno ai lati del sottopassaggio. A denunciare lo stato in cui versano sono i commercianti di zona, allarmati per le continue cadute dei pedoni.

Il manto stradale infatti in quel punto è costituito da sampietrini, il caratteristico blocchetto di leucitite utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale di uso comune nel centro di Roma ma che si trova anche in città in questo particolare tratto pedonale. "I marciapiedi qui sono pieni di buche e la gente cade in continuazione – denunciano al Caffè Noir, il bar che si trova proprio al sottopasso di via Vittorio Veneto e che si fa portavoce della protesta dei commercianti di zona – non facciamo altro che aiutare le persone a rialzarsi.

Il bar è diventato una sorta di punto di primo soccorso con cerotti, ghiaccio, garze e in alcuni casi anche la chiamata al 118". Negozianti e cittadini sono sul piede di guerra per le varie buche che si sono formate sul marciapiede e dovute ad alcuni sampietrini saltati. "In tantissimi inciampano e cadono – continuano i commercianti di via Vittorio Veneto – un problema che è stato più volte segnalato al Comune tramite la polizia municipale ma nulla è stato ancora fatto per ripristinare il manto stradale. E’ una situazione pericolosa che si aggrava quando piove. Con la pioggia infatti i sampietrini bianchi che si alternano a quelli grigi, sono molto scivolosi e le cadute aumentano aggravando la situazione in un contesto già precario. Ma il problema resta anche all’asciutto ed è dovuto alle troppe buche che ci sono e che continuano a formarsi". Un problema per chi passa di qui a piedi, ma anche per i tanti passeggini e carrozzine che vengono spinti sui marciapiedi e le cui ruote finiscono per rimanere incastrate. "Davanti al nostro bar ci sono tantissime buche – dicono al Caffè Noir – ma i sampietrini sono saltati ovunque in questo tratto di via Veneto. Nessuno ci ascolta, ogni giorno prestiamo soccorso a qualcuno. Cadono anziani e giovani senza distinzione, ci siamo organizzati tenendo al bar forniture di cerotti e garze ma non è possibile andare avanti così. C’è chi ha avuto bisogno dell’ambulanza. Chiediamo al Comune di intervenire al più presto su questi marciapiedi così frequentati".