Grigiorossi belli e spreconi Allo Zini il Bari passa 0-1

di Mariachiara Rossi

La Cremonese cade in casa alla seconda stagionale per 1-0 contro il Bari, confermando il trend negativo contro i pugliesi, storicamente bestia nera del club (16 vittorie e 17 pari in 40 sfide). Il coraggio c’era, l’organizzazione pure. Mancava una punta centrale di ruolo a riempire l’area di rigore almeno per tutto il primo tempo. Massimo Coda, in tribuna, avrà avuto la stessa senzazione e la consapevolezza di poter diventare fondamentale per il proseguo della stagione della Cremonese. Baricentro alto e ottima gestione della palla, sono stati appannaggio del club di Arvedi per entrambe le fasi iniziali dei due tempi, un passo avanti rispetto alla gara contro il Catanzaro ma non abbastanza per essere decisivi in una divisione agguerrita come la B.

Schierare in campo l’attacco leggero Zanimacchia-Vazquez-Buonaiuto, senza fornire punti di riferimento agli avversari, è una tecnica che ha dimostrato di funzionare fino ad un certo punto. Se è vero che il trio offensivo è in serata e prova giocate d’autore, come la magia del numero 10 grigiorosso al 35’ che provoca l’ammonizione di Dorval. Basta un’azione imbastita in maniera magistrale dal Bari per subire il primo gol di questo campionato: cross di Morachioli deviato, Sibilli da centro area tira di destro e Sarr battuto.

Poco importa se la squadra di mister Ballardini ha tirato nei primi 45’ 13 volte in porta inquadranso solo in 3 occasioni la porta. O meglio, importa al mister di Ravenna, che dovrà aumentare il livello di efficacia sottoporta. A cui servirà aggiungere un salto di qualità anche a livello di mentalità. Mignani l’aveva pianificata così, accettando il pressing della Cremonese e puntando sulle frecce in attacco. Sul finire di gara la Cremo prova la carta “giocatori esperti“, inserendo Ciofani, Castagnetti, Sernicola e Pickel. Ma la scelta non paga.