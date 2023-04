"Grazie per il biglietto": firmato Re Carlo III Risponde a sorpresa al Circolo Artistico

Il Circolo Artistico chiama, il re risponde. Lui Carlo III in persona, con firma di suo pugno. Che succede? Una delle caratteristiche più simpatiche del Circolo Artistico è l’organizzazione di serate a tema: il 12 novembre scelse di rendere omaggio alla Regina Elisabetta (morta due mesi prima, l’8 settembre, nel suo castello di Balmoral in Scozia) con una conferenza di Marzia Mercantini sui Gioielli della Corona e un intrigante seguito mondano: una cena con i piatti preferiti dalla sovrana e gran finale con musica inglese e scozzese da ascolto e per ballare.

Una bella serata. Tanto che il Circolo ne aveva informato il consolato inglese sollecitando anche l’invio di un rappresentate, senza peraltro ricevere alcuna risposta. Almeno fino a ieri!

La notizia dell’evento e l’invito non erano passati invece inosservati alla diplomazia inglese! Infatti è giunta al Presidente del Circolo, Federico Calvelli, direttamente da Buckingam Palace, una lettera di ringraziamento firmata semplicemente “Charles R(ex)”! Lui, Carlo III in persona. Comprensibile il ritardo, in considerazione delle migliaia condoglianze arrivate alla corte inglese da tutto il mondo, ma è stata per il Circolo, che conferma di essere il salotto buono della città, la più gradevole delle sorprese. Tanto più che la lettera rivela il nuovo stile imposto da Carlo III: eliminazione del plurale maiestatis in favore di un più moderna ed accattivante semplicità! "È stato veramente gentile - scrive il sovrano- da parte vostra avermi inviato un meraviglioso e generoso messaggio a seguito della morte della mia amata madre.

Le vostre toccanti parole mi sono state di enorme conforto e non posso dirvi quanto le abbia apprezzate in questo momento di immenso dolore”.

Claudio Santori