Grazie a loro la natura riuscirà a sopravvivere

Il progetto "Adotta un alveare" ci ha spinto ad approfondire la conoscenza delle api. Ci siamo addentrati nel loro mondo e ci è apparso fantastico. Soprattutto ci ha colpito l’importanza che il loro lavoro ha sulla salute del nostro ambiente. La loro incessante missione le porta ad impollinare e senza le api la maggior parte delle piante non sarebbero in grado di riprodursi. Ma cosa succederebbe se questi insetti non potessero più danzare tra i fiori? Ciò potrebbe causare la scomparsa di molte specie vegetali e animali. Le api diminuiscono a causa di fattori ambientali e climatici come malattie, parassiti, nuovi infestanti e problemi causati dall’uomo, ad esempio l’uso dei pesticidi e l’inquinamento. Durante il progetto abbiamo lavorato per imparare il ruolo della regina, che lavora incessantemente per la vita dell’alveare, sacrifica se stessa in nome della riproduzione a salvaguardia di questi piccoli insetti. In classe abbiamo parlato delle api nutrici, delle ventilatrici e delle bottinatrici. Che dire dei loro voli chilometrici? Da questi esseri abbiamo imparato la tenacia, la condivisione, la capacità di perseverare. La responsabile del progetto, Serena, ha affidato a noi la scelta del nome da dare alla regina e glielo abbiamo dato davvero importante: Elisabetta. La cureremo a distanza, così come prevede il nostro percorso, ma allo stesso tempo aiuteremo i piccoli apicoltori locali a prendersi cura di questi importantissimi insetti in un contesto di economia circolare al centro della educazione della persona.