Graziani e la promozione-fotocopia "Festa meritata ma niente proclami"

di Federico D’Ascoli

Il 17 aprile di trent’anni fa l’Arezzo morì e poi rinacque per la prima volta. In quel funesto 1993, settantesimo anno dalla fondazione, gli amaranto furono fermati a campionato in corso, un unicum a livello nazionale. A correre al capezzale del Cavallino che per la prima volta si trovava a dover fronteggiare un fallimento arrivò il giocatore più titolato che ha vestito la maglia amaranto. Il campione del mondo Francesco Graziani diventò il presidente della rinascita, quello che in cinque anni riuscì a riportare l’Arezzo dalla serie D alla C1, passando per l’allora C2.

Graziani, il suo primo successo alla guida dell’Arezzo fu la promozione in C2 del 1996. Una vittoria che, come questa, sa di rinascita...

"Ho seguito a distanza l’Arezzo perché la mia attenzione, da opinionista dei canali Mediaset, è rivolta esclusivamente alle partite di serie A. Mio figlio Gabriele che segue con attenzione la serie D me lo ha detto dall’inizio dell’anno: di squadre come l’Arezzo ce ne sono poche a livello nazionale. Aver vinto il campionato con tre giornate d’anticipo lo dimostra".

Lei sa bene cosa significa ripartire da zero, questa società è riuscita a ricalibrarsi dopo due campionati abbastanza negativi. Qual è secondo lei il segreto di questa stagione esaltante?

"Di certo il curriculum di Indiani e Giovannini era quello giusto per fare una stagione a questo livello. Sono stati molto bravi soprattutto a tenere compatta la squadra quando le cose non andavano bene: la vittoria nello scontro diretto all’andata e la reazione dopo la sconfitta di Terranuova sono stati i momenti in cui si è visto di più il lavoro, anche psicologico, dell’allenatore con il supporto del direttore generale".

Anche lei è inciampato in due stagioni difficili prima di indovinare la scelta di Serse Cosmi e infilare due promozioni in tre anni. La storia sembra ripetersi...

"Eravamo una società giovane e soprattutto inesperta. Una cosa è giocare a calcio, come ho fatto io, una cosa è gestire una società, con tutte le incombenze anche finanziarie, che comporta. Devo ringraziare gente come Raul Tassinari, Gigi Falasconi e Mario Fara: grazie ai loro consigli abbiamo fatto cinque stagioni bellissime".

Nel calcio ha fatto tutto: giocatore, allenatore, presidente, opinionista. Cosa le resta dell’esperienza in amaranto?

"L’orgoglio di aver riportato la società nel calcio che conta. In quel periodo ho avuto anche qualche offerta importante per tornare in panchina ma ho scelto di rimanere all’Arezzo perché volevo mantenere la promessa fatta ai tifosi: riportare gli amaranto dov’erano prima del fallimento. Abbiamo anche ripianato un debito di oltre mezzo miliardo di lire con la Federazione per ripartire dalla D. Avevo un gruppo di dirigenti solido, di persone per bene che non hanno mai fatto mancare il suo sostegno all’Arezzo".

Ha sentito il presidente Manzo? Parla della serie C come un campionato di passaggio per arrivare in poco tempo al calcio che conta...

"Sognare è bello e soprattutto non costa nulla. Ma vincere nel calcio è la cosa più difficile perché devono andare bene un sacco di variabili a partire dalla fortuna. La C è un campionato difficile, con società in grado di investire cifre diverse rispetto alla serie D, per questo non si può sottovalutare. Indiani e Giovannini hanno fatto molto bene anche in serie C ma magari in piazze con meno ambizioni rispetto a quelle dell’Arezzo. La società sta investendo anche sulle strutture e sul settore giovanile, cercando ogni mezzo per fare calcio ad alti livelli. Bene voler fare un campionato ambizioso, ma io ci andrei piano con i proclami, la gente non li dimentica...".