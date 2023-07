"Gravidansia" a tavola Torna Tovaglia a Quadri fa il bis al Castello di Sorci

di Claudio Roselli

Si intitola "Gravidansia" – ancora una volta, in una parola è racchiuso il significato – la piéce di una edizione 2023 di Tovaglia a Quadri che mette in evidenza un fenomeno divenuto comune a livello locale e non solo: il calo delle nascite, che causa una diminuzione degli abitanti e quindi un tendenziale spopolamento. Prima di entrare nello specifico, doverosa è la notizia della conferma della location nei dieci giorni oramai canonici che vanno dal 10 (giovedì) al 19 (sabato) di agosto: il Castello di Sorci, luogo scelto per la prima volta nel 2021 e che quindi sarà il palcoscenico naturale della cena spettacolo in quattro portate per il terzo anno consecutivo, alla luce in primis dei molti attestati di gradimento ricevuti da parte degli spettatori commensali e dei media. E allora, torniamo al tema che sulla scena svilupperanno gli attori del cast: Nessun Primo, Secondo, Terzo, Quartilio, Quinto, Sisto e Settimio…, nomi che si mettevano ai bambini secondo l’ordine cronologico di nascita? Dov’è quel brulicare di figli delle stalle che una volta riempiva le aie dei poderi, le scalinate in piazza e il cortile del castello? Dove sono oggi i "citti"? Queste le domande che hanno stimolato i due storici autori, Andrea Merendelli (che è anche il regista) e Paolo Pennacchini.

"I numeri sono feroci – rimarcano – soprattutto per la Toscana, destinata fra pochi anni al punto zero della natalità. Un tempo si emigrava per trovare spazio, oggi lo spazio ci sarebbe ma non nascono nuove stelle per riempirlo, in questo tempo "tutto di corsa" che blocca ogni desiderio. Ma c’è anche il vuoto dei portafogli e l’ansia per una sanità precaria come il futuro. Le uova incerte non si schiudono. Ripopolare un paese per vecchi è la speranza. Ma come? Il nome Sorci è una garanzia di proliferazione. Ma i ‘citti’ non sono topolini, e i cuccioli non sostituiscono i figli. Ci vorrebbe un by-pass per sbloccare il desiderio, perché i figli dalle stelle tornino in pancia". Dunque, un problema che trova riscontro anche nella zona, ma che nella sua globalità esce – forse per la prima volta in 28 anni - ben oltre i confini di comprensorio. Ieri mattina la presentazione dell’evento ad Arezzo nella sede della Provincia, dove erano presenti il presidente Alessandro Polcri (nella veste ovviamente anche di sindaco di Anghiari) e il consigliere Simon Pietro Palazzo con delega a turismo e cultura.

"Tovaglia a Quadri è una grandissima realtà ormai consolidata – ha detto Polcri – con uno sguardo all’internalizzazione che vedrà arrivare oltreoceano la serata in simultanea con il Comune di La Plata. Quindi possiamo dire che Tovaglia a Quadri ormai ha superato l’Oceano".