"Gravi ritardi e mio figlio è morto" Padre denuncia, maxi-rimborso Asl

di Alberto Pierini

"Era un ragazzo d’oro: voti alti, non saltava la scuola neanche quando era ingessato". Edmond Tiseanu torna con dolore a quel 18 novembre del 2014: sono passati più di otto anni ma per lui sono durati un soffio. La ferita è ancora aperta per la morte del figlio: si chiamava Andrei Claudiu, aveva 14 anni, frequentava la prima al liceo di Castiglion Fiorentino. La Asl è stata condannata dal tribunale civile a pagare alla famiglia 390 mila euro. Ma l’azienda farà ricorso: perché evidentemente ha un’altra verità e non ritiene siano stati compiuti errori nel soccorso.

"A me i soldi non interessano: ho una ditta di arredamento interno, ho le mie mani, ho aiutato via via la scuola e altre associazioni".

E allora perché ha portato avanti con tenacia questa causa?

"Voglio la soddisfazione che qualcuno riconosca gli errori di quel giorno: senza quelli sono convinto che Andrei sarebbe ancora vivo".

Edmond è tutelato dagli avvocati Umberto Cocci e Gabriella Paoloni, sono loro per lui a portare la Asl a giudizio.

Ricordiamo quel 18 novembre..

"Come ogni mattina da Camucia era andato a Castiglioni in autobus. Ma a quel punto mi chiama"

Cosa le dice?

"Sto male, vienimi a prendere"

E lei è partito..

"Subito. Perfino il giorno in cui lo avevano ingessato aveva voluto essere portato a scuola per l’ultima ora"

Al suo arrivo?

"C’era già l’ambulanza, lui era cosciente. Mi hanno detto che era un calo di zuccheri"

Poi che è successo?

"C’è voluto un bel po’ prima che l’ambulanza partisse, a bordo non c’era un medico"

Poi via verso l’ospedale..

"Esatto: regnava la massima tranquillità. Solo lui continuava a dire che stava male: mi fa male il petto, ripeteva. Lo hanno spostato al pronto soccorso pediatrico".

In codice giallo..

"Sì, per tutti le sue condizioni non erano gravi"

E al pronto soccorso pediatrico?

"La dottoressa ha finito di fare alcune cose, dopo lo ha visitato. E si è stupita che non stesse già meglio"

Il campanello d’allarme..

"Aveva il dolore fisso, le unghie viola e le labbra pure. Ha chiamato un collega"

Ed è venuta fuori la verità..

"Sì hanno cominciato a parlare della vera causa, la dissecazione dell’aorta. Mi hanno detto che ci sarebbe stato un intervento, ma si sarebbe ripreso dopo una bella riabilitazione"

E quindi il trasferimento..

"Sì, ma c’è voluto altro tempo, l’incertezza tra due ospedali, l’arrivo del Pegaso, il volo per Careggi"

Lei a bordo?

"No, c’era la sua mamma: io con il furgone di un amico e sono arrivato pochi minuti dopo"

E a Careggi?

"Poco dopo l’inizio dell’intervento un primario ci ha detto che le sue condizioni erano disperate: era arrivato in arresto cardiaco e comunque avrebbe avuto conseguenze neurologiche"

Dopo di che la fine..

"E’ morto una settimana dopo: ma non si è mai svegliato da quando era stato sedato prima della partenza dal San Donato"

E avete donato gli organi..

"Lo avevamo chiesto perché almeno servissero ad altri coetanei"

Cosa le fa rabbia?

"Qualcuno ha sbagliato e sottovalutato le sue condizioni. E nessuno ci ha chiesto scusa".