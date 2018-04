Arezzo, 8 aprile 2018 - Un incidente stradale ha bloccato a Loro Ciuffenna la partita tra Lorese e Arezzo Fa, valida per il campionato di seconda categorie girone L. Al 39' della ripresa il gioco è stato sospeso per consetntire l'atterraggio di Pegaso, l'elisoccorso della Regione Toscana allertato per un incidente di moto accaduto proprio a Loro, in località Chiassaia, vittima un ragazzo caduto di sella. Il giovane è stato soccorso in codice rosso e trasferito al policlicnico delle Scotte.

La partita è stata ripresa dopo il decollo di Pegaso: mancavano alla fine pochi minuti e si era sul risultato di 1-1.