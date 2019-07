Arezzo, 27 luglio 2019 - L'ondata di maltempo temuta e annunciata da giorni è arrivata più o meno puntuale nel pomeriggio. Preceduta da un cielo nerissimo e da una serie di fulmini che hanno fatto sobbalzare la gente nelle case.

Pioggia a scroscio, partita leggera e poi cresciuta progressivamente. Il telefono dei vigili del fuoco è intasato di chiamate.

IL VIDEO (clicca qui)

Al momento le zone che sembrano più colpite sono quelle di San Zeno, Alberoro, Manciano, Poggio Ciliegio o almeno da lì arrivano le prime segnalazioni preoccupate. Strade allagate nella zona di Ripa di Olmo. La zona di Olmo è decisamente quella più critica: in testa le zone di Madonna di Mezzastrada, Rigutino ma anche fino a Castiglion Fiorentino. IO vigili del fuoco sono subissati di chiamate, ancora 70 gli interventi da completare.

In supporto le squadre di Prato e Siena, comn 7 unità e tre mezzi dalla città laniera e due unità e un mezzo dalla città del Palio.

In città la situazione più critica è nel centro e non solo in via Romana. In via Piero della Francesca i vigili urbani invitano alla prudenza perchè il manto stradle è completamente allagato. In zona Giotto i tombini sono stati innalzati dall'acqua che esce dalla rete fognaria.

In Via Mecenate e in via Erbosa allagamenti in alcuni garage e scantinati. Sempre in zona Giotto, con difficoltà di circolazione dalla rotatoria vicina allo Stadio alla piazza e disagi al Bagnoro, Gragnone e quindi anche in uscita dal quartiere.

Era chiuso anche il sottopasso di via Vittorio Veneto, ma poi è stato riaperto grazie all'intervento dei mezzi di emergenza. Ancora chiuso il sottopasso di via Arno, dove una macchina è rimasta in panne.

una strada nella quale l'acqua arriva a coprire le ruote delle macchine in sosta. Risulta anche una frana sulla SR71 che sta costringendo le forze dell'ordine a far defluire il traffico verso Ristradella.

Allagato il sottopasso della Stazione e poi liberato nel corso dello scroscio. In gravissima difficoltà Pescaiola, con un lago che va dal sottopasso fino alla chiesa e strada bloccata perché è impossibile avventurarsi in quel tratto

Comunque il quadro generale è pesantissimo, con situazioni via via critiche dai viali interni, da Sant'Agostino, da via Garibaldi. A Staggiano unblack-out sta bloccando molte famigli senza luce.

La chiesa di Bagnoro è praticamente allagata, con l'acqua che è arrivata fino alla metà del portone di ingresso. Ritardi e blocchi per i mezzi urbani di Tiemme.

IN AGGIORNAMENTO