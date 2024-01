Grandi opere, salgono i prezzi. Tempio rock e via Fiorentina nel tritacarne degli aumenti

Chi fermerà la musica? Forse nessuno, tranne i prezzi. Prezzi che salgono non solo per fare la spesa ma anche per le grandi opere pubbliche. E in questo saliscendi, il "tempio" del rock e del pop non fa eccezione: l’orto creativo. È il progetto destinato a trasformare l’ex mercato ortofrutticolo di Pescaiola.

L’idea è cullata dai Negrita insieme al mondo Woodworm: auditorium, sale di registrazione, scuole di musica. Ma anche ristoranti, locali pubblici, una foresteria e spazi preziosi per il quartiere. Un progetto che resta, parte dei lavori è già iniziata con la bonifica degli spazi esistenti, ma che finisce nella morza dei prezzi che lievitano. In una delle ultime riunioni di giunta il conto è schizzato sopra i 5 milioni, con un aumento di oltre un milione. Intervento importante per la città, e su questo non ci piove, certo è che adesso si tratta di rafforzare le strutture alla luce di nuovi rilievi, rinvigorirne la resistenza sismica e i solai. Ma il prezzo sale e di sicuro, non è solo un caso aretino. L’effetto ormai è conosciuto, arriva dai rimbalzi del Covid: in quella fase si può ricordare l’aumento verticale delle materie prime, l’intervento del governo per bilanciarlo ma anche gli sforzi del Comune come di altri enti locali per rimettere mano ai conti. è tutto logico nella morsa di tempi complicati, ma il paradosso da un lato è vedere opere che non procedono in maniera spedita e dall’altro, i costi che aumentano. Il progetto su Pescaiola non è un caso isolato. Torna a salire anche il prezzo dello svincolo di via Fiorentina, l’incrocio tra la rotatoria e il ribassamento della tangenziale urbana, al centro di un ritardo infinito e delle recenti polemiche.

Ora, sempre dal tavolo di Palazzo Cavallo, i conti parlano di un ulteriore rincaro di 730 mila euro. Già il costo complessivo dell’opera era lievitato oltre i sei milioni e a questo punto si candida a progetto più salato del territorio, forse anche più del doppio tunnel del Baldaccio, con la differenza che quest’ultima opera, pure se non corre, tuttavia procede e a fine primavera potrebbe aprire le "porte".

L’ulteriore rincaro è appeso all’analisi dei sottoservizi, quella parte sulla quale la giunta Ghinelli bis è dovuta correre ai ripari. Il cantiere è aperto, i progressi cominciano a farsi vedere ma intanto serve un innesto di finanziamenti. Sono due opere destinate a lasciare il sehgno: quella di via Fiorentina per completare il disegno della tangenziale e i collegamenti veloci in entrata e di uscita dalla città; e quella di Pescaiola con un progetto senza precedenti nella storia aretina. Già prevedeva una spesa di oltre 4 milioni di euro.

All’ingresso saranno realizzati un ristorante e un bar, aperti tutti i giorni, in tandem con chef di grido. Poi nelle ali tutto il quaretier generale della Woodworm, gli spazi di registrazione dei Negrita, sale di produzione, salette di regia, aule per incontri e mostre, ambienti di coworking. Si tratta del progetto forse più ambizioso, una sorta di università della musica, con spazi non solo per giovani concertisti ma anche per i mille mestieri collaterali: manager, produttori, organizzatori. Una sortra di quarto stato della musica che proietta Arezzo ai livelli delle grandi metropoli. Prezzi permettendo.

