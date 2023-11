Grandi nomi nel cartellone della stagione teatrale di Cavriglia

Arezzo, 08 novembre 2023 – Sarà una stagione teatrale di alto livello quella che prenderà il via domenica 10 dicembre a Cavriglia. Sei appuntamenti fino a marzo con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale. Amanda Sandrelli, Giovanni Scifoni, Gaia De Laurentiis, Katia Beni sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023). “Viviamo un momento drammatico per il mondo, pieno di guerre e di sofferenze.

"Fare teatro significa educare le coscienze delle persone e contribuire a instaurare un dialogo per la pace - sottolinea Filippo Boni, Assessore alla Cultura del Comune di Cavriglia -. La stagione teatrale che realizziamo con Fondazione Toscana Spettacolo anche quest’anno si prospetta di alto profilo. Per questo motivo siamo orgogliosi di presentare un calendario di spettacoli di rilievo, con protagonisti affermati a livello nazionale e che contribuirà a rendere il Teatro Comunale punto di riferimento non solo per i cittadini di Cavriglia, ma anche per l'intera comunità del Valdarno”.

“Una stagione teatrale che inizia è un'avventura culturale che ha il vantaggio di essere vissuta insieme, da un'intera comunità che si ritrova in un luogo che diventa molto di più di uno spazio per gli spettacoli dal vivo - osserva Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus -. Il cartellone che andiamo a presentare, condiviso con l'Amministrazione comunale di Cavriglia, offre occasioni di divertimento ma anche di riflessione su tante tematiche del nostro tempo, con grandi testi, importanti regie e bravissimi attori. Per questo rinnoviamo il nostro convinto sostegno al programma del Teatro Comunale, sperando anche che i cittadini possano usufruire delle numerose iniziative di promozione, fra cui la Carta dello Spettatore FTS”.

“La Fondazione Toscana Spettacolo onlus opera per offrire ai cittadini una proposta culturale plurale e di qualità - afferma la direttrice Patrizia Coletta -. E siamo felici, anche quest'anno, di presentare un cartellone condiviso con l’Amministrazione comunale di Cavriglia capace di accogliere il meglio del panorama nazionale. Gli spettacoli della prossima stagione al Teatro Comunale comprendono testi classici riproposti in chiave contemporanea, e rappresentazioni di personaggi storici che continuano a parlarci e a tramandarci importanti valori attraverso i secoli. È il caso del titolo che apre il cartellone: In arte son Chisciottǝ, liberamente ispirato al capolavoro di Miguel de Cervantes, con Luisa Bosi ed Elena Ferri. Oppure Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo, un monologo, orchestrato con laudi medievali e strumenti antichi. Due testi arricchiti oltretutto dalla musica, che è una componente fondamentale dello spettacolo dal vivo. E ancora tematiche di grandissima attualità, quali la memoria dell’Olocausto e i diritti delle donne, per concludere col testo di Dario Fo e Franca Rame, Una giornata qualunque, con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, a testimoniare che anche l’umorismo, se intelligente, è veicolo di riflessione oltre che di leggerezza”.