Grande successo sabato a Montevarchi per il concerto degli studenti

Arezzo, 19 giugno 2023 – Successo straordinario sabato sera a Montevarchi per il concerto finale del progetto “RISVA in Musica” , che coinvolge 17 istituti scolastici del Valdarno. Gli studenti ei loro insegnanti si sono esibiti in una piazza Varchi stracolma e le loro performance sono state interrotte più di una volta da scroscianti e applausi. La Rete degli Istituti scolastici in Musica è un vero e proprio polo, nato dalla collaborazione tra i Licei di San Giovanni, scuola capofila, tutte le amministrazioni comunali del territorio, oltre alle seguenti scuole: Istituti Comprensivi Dante Alighieri di Cavriglia, di Bucine, Don Milani di Castelfranco Piandiscò, di Figline Valdarno, il Giovanni XXIII di Terranuova, la Magiotti di Montevarchi, Marconi e Masaccio di San Giovanni, il Mochi di Levane, la Petrarca di Montevarchi, l’istituto comprensivo di Reggello, di Rignano e di Incisa Valdarno e il comprensivo Venturi di Loro Ciuffenna. Ci sono poi l’Isis Valdarno, l’Isis Varchi di Montevarchi, il Vasari di Figline.

Il progetto intende promuovere e favorire tra tutte le scuole della rete lo svolgimento di attività legate alla musica. Gli obiettivi hanno alla base non solo la promozione artistico-musicale, ma anche l’ impegno nel contrasto del disagio giovanile, oltre alla prevenzione della dispersione per i soggetti a rischio di emarginazione e all’inclusione degli alunni stranieri e con bisogni educativi speciali, in modo da far acquisire competenze in grado di lasciar esprimere l’energia creativa dei ragazzi e favorire l’integrazione e il dialogo. E’ nato anche il Coro e Ensemble Orchestrale valdarnese, che ieri sera hanno strappato applausi a scena aperta.

L’esperienza musicale può e deve diventare un patrimonio culturale e umano condiviso da tutti, perché promuove l’integrazione di diverse componenti, quella logica, quella percettivo-motoria e quella affettivo-sociale. Fruire e fare musica occupa uno spazio considerevole nella vita di bambini, adolescenti e giovani. All’evento di ieri sera a Montevarchi ha preso parte anche il direttore regionale dell’ufficio scolastico Ernesto Pellecchia e il professor Vespri del Ministero dell’istruzione e del Merito. Quest’anno, grazie al progetto LIS del Comprensivo “Dante Alighieri” di Cavriglia, la rete di scuole valdarnesi “Risva in musica” si è arricchita di una metodologia didattica davvero innovativa: il coro nella lingua dei segni.”Cantare con le mani” significa favorire l’inclusione per coloro che hanno bisogni educativi speciali di natura sensoriale, come ad esempio la sordità, il mutismo selettivo.