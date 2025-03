Grande successo per l’incontro con Or.Bi.T.A promosso da CNA FITA e Confartigianato Trasporti Arezzo

Arezzo, 31 marzo 2025 – Si è svolto sabato 29 marzo nella sede di Confartigianato Imprese Arezzo, in via Tiziano, l’incontro promosso congiuntamente da CNA e Confartigianato per presentare alle imprese del territorio i servizi offerti dall’Organismo Bilaterale Toscano Autotrasporto Artigiano (Or.Bi.T.A).

L’iniziativa, cui hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha suscitato un forte interesse da parte degli imprenditori locali, con una sala gremita e un confronto ricco e partecipato sui temi centrali per il settore autotrasporto artigiano.

Or.Bi.T.A, nato nel 2017 da un accordo tra le parti sociali toscane, si conferma uno strumento concreto a supporto della competitività delle imprese e della tutela dei lavoratori, grazie a una vasta gamma di contributi su formazione, sicurezza e aggiornamento professionale.

“Le imprese dell’autotrasporto hanno bisogno di strumenti concreti per affrontare un mercato sempre più complesso. Or.Bi.T.A rappresenta una risposta importante in termini di sostegno economico e qualificazione del personale.

L’ampia partecipazione di oggi dimostra quanto questo tema sia sentito”, ha dichiarato Antonio Peruzzi, Presidente di CNA FITA Arezzo. “È fondamentale che le aziende conoscano e utilizzino tutte le opportunità a loro disposizione. Come Confartigianato Trasporti, siamo impegnati a favorire la diffusione di questi strumenti e a promuovere una cultura della formazione continua.

L’incontro di oggi è un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni per il bene comune del comparto”, ha sottolineato Stefano Biadetti, Presidente di Confartigianato Trasporti Arezzo. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di rete tra le imprese e un’occasione di approfondimento su risorse spesso poco conosciute ma di grande valore operativo.