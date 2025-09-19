Grande festa per la Collegiata. Vai alla tre giorni di celebrazioni per i dieci anni dal restauro

di Laura LucenteCASTIGLION FIORENTINOCastiglion Fiorentino si prepara a vivere un fine settimana di intensa partecipazione religiosa e comunitaria: la Collegiata di San Giuliano festeggia i dieci anni dalla sua dedicazione, un anniversario che riporta al centro della memoria collettiva il lungo cammino di restauro che l’ha riportata al suo splendore. "Quest’anno – spiega il parroco Don Aimè Stanislas – ricorrono dieci anni dalla riconsacrazione della Collegiata dopo i lavori. La dedicazione di una chiesa è una festa grande che sigilla la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Per l’occasione abbiamo invitato Monsignor Marcello Colcelli alla solenne Santa Messa delle ore 11". Il programma delle celebrazioni prenderà il via oggi, venerdì 19 settembre alle 18.30 con l’Adorazione Eucaristica. Domani, invece, sarà il momento della cena comunitaria, alle ore 20 presso il circolo Acli della Noceta, occasione di incontro e condivisione per tutta la parrocchia. Domenica è in programma la giornata clou. Alle ore 11 è in calendario la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Colcelli, che in questa circostanza festeggerà anche i suoi 50 anni di sacerdozio. "Ogni volta ritorno con piacere a Castiglion Fiorentino – racconta Don Marcello – e insieme alla comunità desidero celebrare i miei cinquant’anni di sacerdozio. Sono stato ordinato il 19 marzo 1975 e non posso dimenticare il difficile periodo della ristrutturazione della Collegiata. Oltre a seguire passo passo i lavori, dovemmo celebrare in un’altra chiesa. Ma oggi, vedendo il presbiterio rinnovato e il patrimonio artistico valorizzato, la soddisfazione è grande". La Collegiata fu chiusa nell’ottobre 2012 per il grave stato di conservazione.Tre anni di lavori, sostenuti dalla diocesi, dall’allora arcivescovo Riccardo Fontana, da Don Colcelli e da una comunità coesa, permisero di mettere in sicurezza il tetto, consolidare la cupola e riallestire gli interni. Tra i tesori che oggi custodisce spiccano il Crocifisso ligneo del XIII secolo, tornato al centro della navata, la pala di Bartolomeo della Gatta con la Madonna in trono e i santi (1486), la Maestà di Segna di Bonaventura e le tele seicentesche di Salvi Castellucci. La riapertura al culto, avvenuta nel 2015, segnò il ritorno della Collegiata al cuore della vita religiosa e sociale castiglionese.