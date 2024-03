Gran tour del Casentino, incontri di formazione e visite guidate nei comuni della vallata: gli Etruschi

Arezzo, 6 marzo 2024 – Il Gran Tour del Casentino continua con gli ultimi tre momenti di conoscenza del territorio e incontro/confronto con gli operatori che a vario titolo operano nel settore turistico della vallata.

Il 16 marzo dalle ore 09.30 fino alle 12.30 ci immergeremo nella storia del territorio a partire dalle origini: gli Etruschi, il popolo che ha plasmato la nostra cultura. Alle ore 09.30 ci troveremo al Museo Archeologico del Casentino a Bibbiena circondati dall'atmosfera antica e misteriosa degli Etruschi.

Le sale sono illuminate da luci soffuse che mettono in risalto le opere d'arte e gli oggetti antichi esposti. Un viaggio dalla preistoria ed i suoi ritrovamenti alle statue di divinità etrusche, vasi decorati con scene di vita quotidiana, e manufatti che narrano la storia e le tradizioni di questo popolo affascinante.

Ogni pezzo racconta un aspetto di questo affascinante popolo, trasportandoci indietro nel tempo e permettendo di immergersi completamente nella loro cultura e nel loro mondo. Alla fine di questo percorso gli operatori si sposteranno verso Pieve a Socana, nel comune di Castel Focognano, presso l’area archeologica di Pieve a Socana che presenta i resti di un importante santuario etrusco, attivo fra il V e il II sec. a.C. Il luogo sacro era posto presso un fondamentale incrocio fra la viabilità di fondovalle, che portava da Arezzo verso nord, e quella trasversale che connetteva il Casentino con il Valdarno e con la Valtiberina.

Dell’antico santuario sono ancora visibili le strutture esterne al tempio, fra le quali colpisce l’imponente altare, posto su una terrazza quadrangolare. Le giornate successive vedranno coinvolte diverse tipologie di operatori e luoghi: 09 aprile 2024 dalle ore 15.30 alle 18.00 nel comune di Chiusi Della Verna per scoprire il mondo dell’intermediazione turistica: come rapportarsi con le agenzie di viaggio ed i prodotti turistici dell’Ambito Turistico Casentino.

18 aprile 2024 dalle ore 16.00 alle 18.00 nel comune di Talla un incontro e confronto con i rappresentanti dei cammini che passano dalla valle del Casentino per conoscere e far conoscere uno stile di vita più che una tipologia di vacanza.

“Queste iniziative di formazione e visita al territorio – commenta l’assessore Acciai del comune di Poppi, capofila dell’ambito turistico – sono una grande opportunità di confronto e di conoscenza. La partecipazione che si è registrata in questi mesi mostra la grande attenzione e il forte interesse degli operatori al territorio e a tutto quello che esso stesso può offrire.

Stiamo lavorando insieme per rafforzare la governance di ambito per rendere l’offerta turistica ancora più competitiva”: Per la partecipazione alle giornate formative è gradita l’iscrizione inviando una mail ad [email protected] oppure contattare il numero 3345302329.