Gran successo per la festa provinciale Anap

Oltre 200 persone hanno preso parte alla festa provinciale del Socio Anap (la sezione pensionati di Confartigianato), ospitata nella cornice dell’Antico Borgo delle Rose di Gricignano a Sansepolcro. Un appuntamento molto partecipato, che ha riunito associati provenienti non solo dalla Valtiberina, ma da tutta la provincia, confermando il valore di questa giornata come momento di incontro, informazione e condivisione.

La mattinata si è aperta con un seminario divulgativo dedicato al benessere e all’invecchiamento consapevole. Tra i contributi più apprezzati, quello del fitoterapeuta Pietro Mascheri, che ha illustrato gli effetti benefici delle piante officinali nella vita quotidiana. Spazio poi ai consigli pratici di Simona Barbagli, portavoce di Confartigianato Sport, che ha proposto semplici esercizi posturali per migliorare la qualità della vita. A chiudere la sessione formativa, l’intervento del consulente finanziario Davide Fabbri, che ha messo in guardia dalle truffe online, ricordando l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati.

I lavori sono stati introdotti dai saluti del presidente di Confartigianato Imprese Arezzo, Maurizio Baldi, seguiti dall’intervento del presidente di Anap Arezzo, Angiolo Galletti (nella foto): "Con questa giornata – ha dichiarato Galletti – riprendiamo ufficialmente le nostre attività dopo la pausa estiva e apriamo il percorso verso il prossimo anno. La festa provinciale è un momento fondamentale, perché unisce la dimensione informativa sui corretti stili di vita a quella sociale, favorendo lo scambio di esperienze. Invecchiare è una fase naturale della vita: farlo nel miglior modo possibile, fisicamente e mentalmente, ci permette di rimanere parte attiva della società".