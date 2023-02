Gran ritorno delle Fiere Di nuovo a pieno regime

di Claudio Roselli

A meno di 40 giorni dal loro svolgimento, c’è una certezza: l’edizione 2023 delle tradizionali Fiere di Mezzaquaresima, in programma a Sansepolcro da giovedì 23 fino a domenica 26 marzo prossimi, segnerà il ritorno a pieno regime della plurisecolare kermesse commerciale. Cancellazione nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid-19, che ha poi imposto le sue direttive al ritorno nel 2022.

"Se lo scorso anno abbiamo dovuto tenere conto di determinati parametri – ha detto l’assessore al commercio, Francesca Mercati – stavolta no: le Fiere riprenderanno la configurazione di sempre, quella che hanno avuto fino al 2019, per cui verrà ripristinata intanto la parentesi dedicata all’Agricoltura con la Fiera del Bestiame (causale storica della manifestazione) al Foro Boario e in centro aumenterà il numero degli ambulanti, recuperando quelli che erano sempre stati". Tanto per ricordare i numeri di quattro anni fa, vi furono in totale 288 attività, con la fetta più consistente occupata dalle bancarelle classiche (erano 176) lungo via XX Settembre, via Niccolò Aggiunti e viale Armando Diaz a Porta Fiorentina.

A questi, aggiungere le quasi 20 aziende artigiane nello spazio a esse riservato; le altrettante di auto, moto e veicoli industriali e quelle dei materiali per l’edilizia, lungo viale Vittorio Veneto, più l’hobbistica e il piccolo artigianato a Porta Romana e sempre una ventina di realtà per ciò che riguarda agricoltura e giardinaggio a Porte del Ponte e agroalimentare in piazza Torre di Berta.

"La piazza centrale della città – ha spiegato sempre l’assessore – si riapproprierà del suo ruolo con la permanenza del dodecaedro, che è stato la grande novità della passata edizione. Attorno a questa realizzazione, graviteranno il capitolo ‘street food’ e le specialità gastronomiche territoriali, quindi in piazza si potrà di nuovo sostare e assaggiare le tipicità al tavolo".

Nel 2023 sarà dunque ripartenza totale dopo il capitolo pandemia.

"C’è da giurare che sarà un momento di festa per tutti, grandi e piccini – parla sempre la Mercati – anche perché subito dopo la conclusione del Carnevale tornerà il luna park nell’ampio piazzale del palazzetto dello sport, rimanendovi per quattro settimane. Era importante recuperare appieno questo speciale evento, che tanto a cuore sta ai biturgensi e come Comune ci stiamo adoperando sia per l’allestimento che per la sicurezza". Altro particolare: i primi tre giorni saranno anche gli ultimi con l’ora solare, mentre la domenica potrà contrare sul ritorno dell’ora legale e quindi con 60 minuti in più di luce naturale.