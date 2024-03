Gran galà dello sport. La serata benefica è il 25

Sono in vendita i biglietti per l’VII edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino, la manifestazione benefica che lunedì 25 marzo porterà al Teatro Comunale Mario Spina grandi campioni, nuovi talenti e illustri personaggi dello sport nazionale e internazionale. Da lunedì i ticket i per assistere alla cerimonia di premiazione saranno disponibili alla segreteria della Misericordia di Castiglion Fiorentino alla quale saranno devoluti tutti i proventi della serata, in nome di quello spirito di solidarietà che lega la società civile al mondo dello sport."Dal momento che il ricavato dell’edizione 2024 del Gran Galà dello Sport castiglionese sarà donato alla nostra associazione, sarà possibile prenotare il proprio biglietto dietro un’offerta minima di 10 euro – spiega Paola Salvadori, Governatore della Confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino – La nostra segreteria in via Madonna del Rivaio è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18".Organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino con la collaborazione della Fondazione Fair Play Menarini e il patrocinio del Coni.