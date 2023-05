Gran folla per salutare Vanessa E su facebook continuano i ricordi

di Francesco Tozzi

In piazza San Francesco si stenta a trovare un posteggio per la macchina. C’è un viavai continuo di persone accorse alla camera ardente di Vanessa Bonatti, morta sabato scorso davanti alla propria abitazione di Vaggio, travolta da un pirata della strada. La salma di Vanessa rimarrà esposta fino alle 14 nei locali della Misericordia di Figline, mentre alle 15 si terranno i funerali nella chiesa della Collegiata in piazza Marsilio Ficino. In tanti da tutto il Valdarno si sono recati in cappellina per rendere omaggio al feretro della donna che dedicava la sua vita all’amore per gli animali e per le piante. Una passione così forte da spingerla a fondare un’associazione che si prendesse cura dei nostri amici a quattro zampe. Cura e attenzione che metteva anche nei rapporti umani, con la famiglia e con gli amici. I social in questi giorni si sono trasformati in una vera e propria bacheca di messaggi per ricordare la vittima, un fiume di testimonianze per abbracciare virtualmente tutti coloro che stanno soffrendo per la grave perdita. Persino dalla località marittima di San Vincenzo hanno appreso della scomparsa di Vanessa. "Grazie per le tue risate rumorose. Grazie per il tuo amore immenso verso i cani. Grazie per il supporto ricevuto nelle nostre difficoltà" scrivono i titolari della dog beach in cui portava gli animali assieme a Lorenzo nelle gite al mare. Il profilo della donna adesso è album ricolmo di sorrisi, quelli che l’impiegata di 50 anni regalava a chiunque incontrasse. Simona posta le foto di una vita, in compagnia delle amiche, che rimandano a giornate spensierate: "Voglio pubblicare alcune foto del nostro mitico week-end a Barcellona, perché così Facebook ogni anno me le riproporrà e il mio pensiero volerà a te lassù". "Cara compagna di banco, voglio ricordarti così… Quando le lacrime scendevano per il troppo ridere" scrive Roberta. E ancora Michela, che conosceva Vanessa fin da bambina: "Mi ricordo ancora di quando da piccole ci salutavano dalla finestra delle nostre camerette, anche se una via ci separava". Maria Giulia, infine, non riesce ad accettare quanto accaduto.

Il pensiero vola diretto all’amica che conosceva da dieci anni, ma in fin dei conti riflette che nessuno può meritarsi una fine così. Ciò che ha commesso Vestri per lei è inaccettabile e si augura che venga fatta giustizia. Marco Vestri, il 55enne accusato di omicidio stradale pluriaggravato, resta agli arresti domiciliari. Il processo sarà lungo, ma l’uomo rischia 10 anni di reclusione per aver investito Vanessa sulle strisce pedonali da ubriaco ed essere poi ripartito senza prestare soccorso, schiacciando il piede sull’acceleratore per tentare la fuga.