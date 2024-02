Gran finale sabato della rassegna. Mondovisioni

Tutto pronto a Castiglion Fiorentino per il gran finale della rassegna Mondovisioni che, anche quest’anno, seguendo la linea editoriale di Internazionale, ha portato nella città del Cassero i più appassionati lavori presenti sulla scena documentaristica mondiale, commentati da alcune delle più prestigiose firme dello stesso settimanale. L’appuntamento conclusivo è in programma sabato 2 marzo alle ore 17, nella Sala San Michele del Palazzo comunale: al centro dell’incontro la proiezione di "Theatre of Violence", il docu-film diretto da Emil Langballe e Lukasz Konopa presentato in anteprima nazionale lo scorso anno all’ultimo Festival di Internazionale di Ferrara. Premiato al Festival del documentario di Monaca, questo reportage ripercorre la storia del guerrigliero e criminale di guerra ugandese Dominic Ongwen, rapito all’età di nove anni dall’Lra, addestrato a diventare un bambino soldato nella ribellione contro il presidente Museveni, e successivamente, collocato in un ruolo di comando. La sentenza della Corte Penale dell’Aja lo condannerà a venticinque anni di carcere. Organizzato dal comune di Castiglion Fiorentino con la direzione artistica del professor Alberto Mariotti, l’ultimo incontro di Mondivisioni sarà introdotto e accompagnato dagli interventi della giornalista Francesca Sibani, editor delle pagine e della newsletter dedicate all’Africa di Internazionale.