Gran finale di stagione al Virginian con Matteo Pecorini

Gran finale per la stagione "Nuovi Inizi" del Teatro Virginian che, anche quest’anno, ha portato ad Arezzo il meglio del teatro contemporaneo. Per l’ultimo appuntamento in cartellone, stasera alle 21, il teatro di via de’ Redi 12 ospiterà "Terra. Oklahoma by and by" che vedrà in scena il giovane drammaturgo fiorentino Matteo Pecorini, attore e autore di questa intensa produzione targata Verso Oklahoma, ispirata ai romanzi e ai racconti di John Steinbeck. "Ci avviciniamo al gran finale di stagione – dice Daniele Marmi, attore e anima dell’associazione culturale La Filostoccola che, da anni, gestisce il Virginian – abbiamo regalato al pubblico un calendario ricco di sfumature: compagnie di indiscusso livello, spettacoli di ogni genere e produzioni innovative, pièce dedicate al pubblico dei più piccoli, nuove produzioni, succulenti fuori stagione e anteprime nazionali. E’ stata una stagione che si è effettivamente rivelata, dal punto di vista della programmazione, un nuovo inizio, così come il titolo stesso auspicava". Pecorini porterà in scena quattro monologhi, quattro personaggi che descrivono il proprio personale rapporto con la terra, attraverso gli occhi di un figlio che racconta del proprio padre. Una terra personale, intima, vissuta di generazione in generazione.