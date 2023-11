Gran finale del Foiano Book Festival . Raimo: "Riparto dalla nostalgia"

Veronica Raimo, vincitrice del Premio Strega Giovani 2022, chiude oggi, la V edizione del Foiano Book Festival. "Ha superato ogni più rosea aspettativa - dice Jacopo Franci, Vicesindaco del Comune - e non è soltanto una questione di pubblico, più che raddoppiato, ma di gradimento del festival, di qualità organizzativa e format dalle incredibili prospettive". La giornata conclusiva si apre con la presentazione del libro "Sei giorni" di Andrea Vignini (ore 17, sala Carbonaia) e prosegue con "La vita è breve, eccetera" il nuovo libro di Veronica Raimo (18, sala Furio del Furia).

Veronica, dopo il Premio Strega Giovani, tornare con una raccolta di racconti è stata una scelta coraggiosa?

"La vedo più come una scelta che è stata possibile proprio perché viene dopo un libro che è andato bene. Personalmente mi sono formata da lettrice e da scrittrice anche sui racconti, ho sempre amato scriverli, credo che la forma breve conceda sperimentazioni e azzardi diversi rispetto a un romanzo, e mi piaceva l’idea di mostrare questo percorso di scrittura".

Perchè i libri di racconti spesso non sembrano incontrare il favore del pubblico né degli editori?

"Forse il pregiudizio sui racconti un pò si autoalimenta".

Undici racconti in cui protagoniste sono molte donne. È stato un modo per prendere le distanze dal racconto autobiografico?

"Ogni libro per me è un libro a sé. Non mi interessa prendere le distanze da ciò che ho scritto prima, ma è un processo naturale provare andare in un’altra direzione. L’ho sempre fatto. E anche la protagonista di ‘Niente di vero’ era tante donne diverse, come chi l’ha scritto".

La nostalgia aleggia in quasi tutti i racconti. Cosa le piace di questo sentimento?

"Trovo che la nostalgia sia letterariamente interessante perché crea uno spaesamento rispetto al presente. È un sentimento dialettico. Apre alla possibilità che il passato, in fondo, sia un’invenzione come un’altra".

"La vita è breve eccetera", è un pensiero conciliante per le protagoniste?

"Detesto la parola ‘conciliante’, quindi direi che non lo è. E tendenzialmente tendo a rifuggire da forme di conciliazione sia quando scrivo che nella vita". C’è stato qualcosa che le faceva paura pensando al dopo "Niente di vero"?

"Non parlerei di paura. So che il pubblico potrebbe aspettarsi da me qualcosa di simile a quel libro, ma le aspettative degli altri creano sempre storture personali. Fin da bambini, quando si cerca di non deludere le aspettative dei genitori. Non ho idea di come sarà il mio prossimo romanzo, e se mai arriverà, ma la cosa non mi genera paura, anzi al contrario, mi fa pensare che il futuro non sia prevedibile".

Come spiega il successo dei festival letterari, quando i numeri rivelano che gli italiani leggono pochissimo?

"Dovrei avere dei dati alla mano per rispondere. Mi viene solo da dire che dalla pandemia ci sia più voglia di tornare a incontrarsi dal vivo, e questo forse può aver giovato ai festival. O anche la nuova rivalutazione della provincia, dei borghi, può aver avuto un suo ruolo".