Governo, l’assist del ponte. Nuove arcate da 20 milioni

Torna dal vertice di Firenze con il tesoretto che oggi proprio in riva d’Arno la premier Meloni ha messo nero su bianco e reso operativo. Ventuno milioni, una provvista economica assegnata alla Provincia per la realizzazione del nuovo ponte che affiancherà quello storico. Il sindaco Alessandro Ghinelli torna in città con la notizia dell’operatività, necessaria a mettere in moto la macchina che porterà dritti all’apertura del cantiere e alla realizzazione della infrastruttura. Strategica per due motivi: da un lato garantire una viabilità di collegamento tra Arezzo e il Valdarno non più congestionata specialmente su alcuni tratti. E dall’altro farà da custode moderno al ponte romanico, lo stesso che per alcuni studiosi, Leonardo scelse per raffigurare il paesaggio alle spalle di Monnalisa. Un mistero che ancora oggi mantiene inalterato il suo fascino.

Il nuovo ponte, sollecitato per lungo tempo dall’allora presidente della Provincia Silvia Chiassai che aveva seguito l’iter, consentirà di realizzare un collegamento più snello e sicuro lungo un’arteria fondamentale per il territorio aretino e la sua proiezione verso il Valdarno.

"Si tratta di un traguardo importante perchè è una misura che viene assunta per salvaguardare il ponte storico, la bellissima struttura romanica sulla quale, per secoli, è passato un flusso di traffico pesante e leggero. Poi la struttura ha accusato gli effetti della vetustà e seppure non ci sono problemi statici, è necessario tutelarne il valore storico e architettonico", spiega Ghinelli. Che si sofferma su un altro particolare proiettando nel futuro l’immagine del ponte nuovo e di quello che, idealmente, consegnerà il testimone del servizio alla comunità.

"Adesso c’è un ponte provvisorio per garantire la viabilità e i collegamenti, poi ci sarà la struttura definitiva". E chiosa: "È una bella opera che allontanerà dal ponte storico il traffico pesante e quello ordinario e assicurerà un servizio di collegamento importante. Un risultato che si concretizza e di cui la città e la provincia hanno bisogno". Non solo Arezzo. Nel patto di coesione siglato a Firenze dalla premier Meloni e il governatore Giani, ci sono le risorse - 14 milioni - per la realizzazione della variante alla strada regionale 71 nel tratto della Valdichiana tra Camucia e Castiglion Fiorentino.

Lucia Bigozzi