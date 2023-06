Gori punta tutto sul 40 "Cicerchia e Scortecci pronti a fare la storia contro l’ex Martino"

di Angela Baldi

Il 13 di Ezio Gori sono le lance d’oro conquistare negli ultimi 12 anni con Santo Spirito tornato in cima all’albo d’oro. Un metodo di lavoro consolidato e una mentalità vincente.

Gori, cosa chiedere di più?

"In questi anni ci siamo tolti tante soddisfazioni ma abbiamo fame di vittorie come il primo giorno. Il quartiere si è preparato a questa Giostra con la stessa determinazione di sempre".

Avere in piazza come avversario l’allenatore di Sant’Andrea Gianni sarà una motivazione in più?

"Ritroviamo il nostro maestro: abbiamo vinto con Martino, senza Martino, e adesso vogliamo vincere contro Martino per chiudere il cerchio. Gianni resta una persona speciale, un amico: averlo ritrovato alle prove è stato bellissimo, il primo giorno c’è stato un saluto caloroso con i giostratori, i dirigenti e la squadra tecnica".

Il 2022 è stato un anno che rimarrà nella storia del quartiere col quarto cappotto della storia della Colombina e la testa dell’albo d’oro ritrovata…

"Di annate eccezionali ce ne sono state tante, nel 2016 abbiamo vinto tutto nonostante il problema con i cavalli e il sequestro delle scuderie".

Quali sono gli obiettivi?

"Vogliamo consolidare il primato e approfittare di questo momento dei giostratori, aumentando il divario con gli altri. Elia e Gianmaria sono determinati, vedo in loro una grinta che non avevano al debutto".

Ci sono poi una serie di record da battere…

"L’appetito vien mangiando, Elia e Gianmaria sono gli unici che potrebbero battere il record di Tripolino e vincendo un’altra Giostra raggiungerebbero Martino".

Sula lancia dedicata a Signorelli c’è un sacco di giallo e di blu...

"Con quei colori il luogo più bello per essere conservata è il museo dei Bastioni".