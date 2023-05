Gold Chains: due borse di studio al Margaritone

Gold Chains S.r.l. e Istituto Margaritone hanno firmato un Protocollo d’Interesse per l’erogazione di due borse di studio. La storica azienda specializzata nella produzione di catena a macchina da oltre 40 anni, ha deciso di istituire una borsa di studio per i due migliori studenti delle classi quinte dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’Istituto Margaritone che si sono distinti per impegno e professionalità. La borsa di studio sarà intitolata al fondatore dell’Azienda, Piero Marini.