"Gnomi in festa". Spettacolo per i bimbi

PRATOMAGNO

Torna nel parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra "Gnomi in festa-PratomaGnomo", evento giunto alla sua terza edizione che si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio tra spettacoli, laboratori, e attività all’aria aperta. E’ un progetto finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e alla educazione alla dimensione fantastica e creativa. Un’iniziativa realizzata dal Comune di Castelfranco Piandiscò assieme alla fondazione Toscana spettacolo Onlus in collaborazione con l’Associazione culturale "I Guardiani dell’oca" e la Direzione Regionale Musei della Toscana. Inserita nel circuito delle iniziative di Visit Valdarno, ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di tutte le amministrazioni comunali del Valdarno aretino e fiorentino, della conferenza zonale dell’istruzione del Valdarno grazie al contributo di Publiacqua e della fondazione CR Firenze. Gnomi, elfi e folletti, fate, nani, troll e giganti allieteranno grandi e piccini nelle aree verdi del Parco della Badia.

Il via, come detto, sabato 18 maggio dove dalle 15 saranno proposti eventi e spettacoli pensati e costruiti in funzione degli spazi fruibili dagli attori e dal pubblico, in un percorso funzionale alla conoscenza del territorio e alla condivisione di momenti di gioco creativi e attività laboratoriali animate da professionisti. L’ingresso giornaliero è fissato in 5 euro, presenti anche stand gastronomici dove sarà possibile pranzare e cenare con gli gnomi. Per tutte le informazioni si può telefonare all’ufficio cultura del Comune Castelfranco Piandiscò allo 055 9631262-329 6603784 o scrivere una mail a: [email protected].

Massimo Bagiardi