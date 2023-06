Gnomi in festa spettacoli e laboratori in Pratomagno

Prosegue oggi, tra spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra, Gnomi in festa – PratomaGnomo, il progetto volto alla sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e all’educazione alla dimensione fantastica, giunto alla seconda edizione. Appuntamento con gnomi, elfi e folletti, fate, nani, troll e giganti. A Partire dalle 15.30, nel parco cittadino, saranno proposti eventi e spettacoli pensati e costruiti in funzione degli spazi fruibili dagli attori e dal pubblico. Un percorso funzionale alla conoscenza del territorio, ma anche alla condivisione di momenti di gioco creativi e attività laboratoriali animate da professionisti. Grandi e piccini potranno riscoprire il gusto delle cose semplici, come passeggiare, danzare e sognare grazie ai racconti fatati di gnomi, elfi e folletti. Oggi alle 16 ci sarà Fantasia a quattro mani spettacolo di burattini, alle 18 c’è Pinocchio con Alessandro Gigli, alle 19 lo spettacolo itinerante Lo scrigno dei sogni e dalle 19,30 aprono i punti ristoro. Laboratori con la compagnia I Guardiani dell’Oca dalle 15.30 alle 20. Ingresso giornaliero: 5 euro.