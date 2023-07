Gmg: è partito il gruppone dei giovani Oltre 350 in Portogallo con il Papa

Tra i sacerdoti in partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù c’è anche il nuovo parroco dell’Orciolaia Danilo Costantino, anima delle Gmg da tanti anni. "Ma all’ìultima del 2019 non sono potuto andare" ricorda. Non è partito ieri con gli altri, guiderà un gruppetto di cinque giovani che si affiancherà agli altri martedì 1° agosto. Ma intanto la missione è parttia. Ed è una missione di massa. Sono 338 i giovani della diocesi che parteciperanno in Portogallo, guidati dal vescovo Andrea Migliavacca e dallo staff della Pastorale giovanile composto da 37 accompagnatori tra giovani, religiosi, religiose e presbiteri.

La partenza è stata stile fermate. La delegazione si è messa in moto da Sansepolcro intorno alle 19, dall’oratorio "Pompeo Ghezzi". Prima tappa ad Arezzo alle 20 al parcheggio Pietri, poi l’autostazione di Terranuova Bracciolini alle 20.30 e infine San Miniato alle 21.30. E così il Vescovo salda la sua attuale missione con quella che ha completato da pochi mesi.

In nottata la partenza per Lourdes, l’arrivo è previsto oggi all’ora di pranzo. Domani partenza per Ribamar, cittadina costiera portoghese a circa 60 chilometri a nord di Lisbona, sede fissa della delegazione aretina. Al gruppo si aggiungeranno altri 40 giovani, tra cui molti scout: e naturalmente don Danilo con il suo gruppetto. Tra i sacerdoti il vicario generale don Fabrizio Vantini e don Raffaele Vannini: ordinato solo da pochi giorni, alla fine di giugno.