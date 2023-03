Gli uomini schifosi di Wallace a Sansepolcro, il Leviatano allo Spina

Con le fragilità, il cinismo e il desiderio di possesso insiti nei rapporti sentimentali, si chiude questa sera alle 21 al Teatro Dante la stagione 2023. A Sansepolcro va in scena "Brevi interviste a uomini schifosi" di David Foster Wallace, spettacolo per la traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, con la regia e la drammaturgia di Daniel Veronese, che porta sul palco Lino Musella e Paolo Mazzarelli.

Il drammaturgo e regista Daniel Veronese, maestro indiscusso del teatro argentino porta in scena le Brevi interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace, dando vita, con sguardo feroce e molto humor, a uno zibaldone di perversioni e meschinità, che ritraggono il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla violenza come principale modalità relazionale con l’altro sesso.

Attraverso una rosa di racconti tratti dal testo di Wallace, Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne e ci invita a osservarli da vicino. L’uomo che insulta la moglie che lo sta lasciando, la disprezza e la deride; l’uomo che vanta la propria infallibilità nel riconoscere la donna che ci sta senza fare storie; quello che usa una propria deformazione per portarsi a letto quante più donne gli riesce; quello che rimorchia in aeroporto una giovane appena abbandonata dall’amato: una galleria impietosa di mostri. Penultimo appuntamento della stagione allo Spina di Castiglion Fiorentino. Domani alle 20:45 c’è Leviatano, di Riccardo Tabilio, spettacolo dalle tinte rock con Giulio Forges Davanzati, Alessia Sorbello, Andrea Trovato, diretti da Marco Di Stefano.

Una storia divertente, surreale, accaduta davvero: il caso dell’americano McArthur Wheeler, rapinatore improvvisato che, suggestionato da un esperimento con l’inchiostro simpatico, pensa di diventare invisibile e assalta due banche.