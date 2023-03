Gli studenti trovano subito lavoro All’Abb 75 domande, 31 gli assunti

di Marco Corsi

Un progetto che viene incontro alle aspettative e alle legittime ambizioni degli studenti all’ultimo anno di superiori e apre loro interessanti prospettive di lavoro. E’ quello messo a punto dagli esperti di Randstad, società leader nel mondo dei servizi per le risorse umane, che per il secondo anno consecutivo ha deciso di insegnare ai ragazzi come si scrive un curriculum efficace e come affrontare un colloquio di lavoro.

L’iniziativa ha preso il via ieri e coinvolgerà quest’anno le classi quinte dell’Isis Valdarno di San Giovanni. Nel 2022 i risultati furono eccellenti. Dopo gli incontri formativi, gli studenti ebbero l’opportunità di visitare il nuovo, modernissimo stabilimento di una delle realtà imprenditoriali più importanti del territorio: Abb E-Mobility. 75 di loro, successivamente hanno presentato la propria candidatura presso le filiali di Randstad e 31 sono stati assunti da Abb: 25 hanno trovato impiego come operai addetti al montaggio, 2 come magazzinieri, 2 come collaudatori e 2 come manutentori. "Come Randstad puntiamo molto sulla formazione delle persone, soprattutto dei giovani – ha detto Lorenzo Lavriani, Commercial Manager Randstad -. Nella nostra attività quotidiana, però, ci siamo accorti che spesso delle persone formate ed adatte a ricoprire un determinato ruolo non riescono ad entrare nel mondo del lavoro solo a causa di errori che possono facilmente essere evitati.

Come scrivere in un certo modo il proprio curriculum o porsi nel modo giusto durante un colloquio. A volte sono proprio questi dettagli a fare la differenza, permettendo ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro. Ecco perché abbiamo realizzato questo progetto dedicato ai giovani degli istituti del territorio, creando un percorso fondamentale nella crescita e nella realizzazione delle generazioni più giovani".

Durante gli incontri i professionisti di Randstad insegneranno ai ragazzi come costruire un curriculum efficace, evitando errori di forma, struttura o contenuto. Verranno simulati dei colloqui e sarà presentato un focus sul mercato del lavoro nella zona di Valdarno. Al termine dell’attività in classe, anche quest’anno sarà organizzata una visita in Abb per mostrare l’ambiente produttivo. Quello di San Giovanni è il più grande impianto di produzione di stazioni di ricarica in corrente continua in Italia; un fiore all’occhiello nel campo della mobilità elettrica che si estende nell’area di Sant’Andrea su una superficie complessiva di 45.000 mq, con un edificio di 16.000 mq, 3.200 dei quali destinati al settore ricerca e sviluppo. E’ costato 30 milioni di dollari.