Gli studenti tedeschi tra i tesori della valle

Il Carnevale storico di Bibbiena ha ospitato in Comune i ragazzi tedeschi del progetto Erasmus+. Gli studenti della scuola tedesca Profilschule Fürstenberg, rimasti qualche giorno nella vallata, sono stati coinvolti in varie attività sul territorio, mirate alla conoscenza delle tradizioni e dei costumi casentinesi. In particolare, oltre alla visita di Bibbiena il gruppo, accompagnato da alcuni studenti e docenti dell’ Istituto Dovizi, ha visitato il centro storico di Poppi, il Santuario della Verna ed Arezzo.

Nel capoluogo casentinese, a fare gli onori di casa sono stati i figuranti dell’associazione Carnevale storico di Bibbiena che hanno accolto i giovani nel palazzo comunale spiegando loro la più antica tradizione del paese e le caratteristiche di palazzo Niccolini.