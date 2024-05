Gli studenti disegnano le medaglie del Calcit. Margaritone e Amom insieme per il mercatino

Una mano che regge un cuore, un uomo che ha le radici di un albero. Sono due delle medaglie realizzate dagli studenti dell’indirizzo orafi dell’istituto Margaritone per il Calcit. Si rinnova la collaborazione fra le due realtà cittadine. La medaglia verrà regalata a tutti i bambini che parteciperanno al mercatino del Calcit in programma domenica. La 70esima edizione si terrà negli spazi del parcheggio Eden in cui saranno 250 i banchi e 400 i ragazzi, con genitori, che parteciperanno per raccogliere fondi a sostegno del servizio Scudo. Come ogni anno a produrre le medaglia, realizzata in circa 1000 esemplari, è stata un’azienda aretina. Quest’anno è stata la volta della Amom di Luca Veneri: "Sono felice di questa collaborazione, anche come ex studente del Margaritone, una eccellenza tutta aretina che va mantenuta e valorizzata". "È un premio e un riconoscimento ai bambini che si impegnano ogni anno in questa iniziativa e che è giusto abbiano una loro fonte di soddisfazione — spiega Giancarlo Sassoli presidente del Calcit — l’iniziativa potrà sembrare una piccola cosa, invece a mio modo di vedere è importante, in primo luogo perché coinvolge le scuole. In secondo luogo, perché è anche così che si tiene viva l’attenzione su un tema importante come la vittoria sul cancro. Così facendo si rilancia il mercatino ma, cosa ancora più importante, si ricorda lo spirito di solidarietà". Appuntamento quindi con il Calcit domenica, quando il Mercatino dei Ragazzi proverà a superare uno dei tanti record di incassi e presenze.