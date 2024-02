Gli studenti a lezione dalla Protezione civile

Si è svolto a Rassina, alla presenza dei sindaci Lorenzo Remo Ricci, Valentina Calbi e Roberto Pertichini, il progetto "Conoscere per proteggersi", un incontro che ha visto il coinvolgimento della scuola secondaria di primo grado. Gli studenti sono stati accompagnati dai volontari della protezione civile in un percorso informativo sulle buone pratiche da mettere in atto in caso di calamità naturali. Un’esortazione alla conoscenza dei rischi del territorio, con particolare riferimento ai comportamenti utili da adottare in caso di terremoti, alluvioni e incendi.

L’iniziativa, ideata e coordinata congiuntamente dalla provincia di Arezzo e dal coordinamento del volontariato di protezione civile provinciale, in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale, l’Ingv di Arezzo e l’Unione dei Comuni del Casentino, proseguirà il 27 marzo alla scuola secondaria di primo grado di Soci e l’11 aprile replicherà in quella di Poppi.