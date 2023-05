Gli stati generali delle bandiere in piazza Signorelli Via all’incontro tra gruppi storici italiani ed europei

A Cortona arriva una nuova iniziativa dedicata al folclore e all’intrattenimento. Si tratta del primo festival "Bigordi Banderie" organizzato dal Gruppo storico e sbandieratori con il contributo del Consiglio dei Terzieri, la collaborazione con l’associazione internazionale European Confederation of Flags e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Una giornata di festa, in programma sabato, inserita da quest’anno nel cartellone di eventi legati alla giostra dell’Archidado. "Il nome della manifestazione è stato ripreso direttamente dallo Statuto di Cortona risalente al 1325 – conferma il presidente del consiglio dei Terzieri Tacconi - dove vengono citati dei giochi in onore della futura Santa Margherita. Igiochi venivano svolti con l’ausilio di alcune bandiere dalle lunghe aste, appunto le Bigordi Banderie. Si tratta di una manifestazione che permetterà di far incontrare e quindi far conoscere le varie scuole di bandiere, non solo in Italia, ma anche nel mondo, con diversi stili, colori e riferimenti storici. Tre i momenti clou della giornata. Si comincia alle ore 10 con "In Piazza", all’interno del cortile di Palazzo Casali, l’appuntamento di condivisione per gruppi storici, un’occasione di incontro per stringere rapporti e creare legami. Alle ore 16 seguirà in piazza Signorelli l’esibizione dei gruppi storici provenienti dall’Italia e dall’Europa. Saranno presenti quest’anno i gruppi di sbandieratori di Bretten e di Costanza per la Germania e di Bibbiena per l’Italia. A seguire alle ore 18 sarà di scena "Ludant", un workshop di bandiera, tamburo e chiarina, sempre in piazza Signorelli. Questa nuova iniziativa segna l’avvicinamento dell’appuntamento con la giostra dell’Archidado che l’11 giugno vedrà sfidarsi a suon di colpi di balestra i 5 rioni cittadini.