Gli scettici di Podere Rota "È una vittoria solo a metà"

di Francesco Tozzi

Si allarga il fronte degli scettici dopo le decisioni della conferenza dei servizi, che ha bloccato l’ampliamento della discarica di Podere Rota.

Le Liste Civiche Sangiovannesi, attraverso una nota, affermano che lo stop all’incremento dei volumi è arrivato perché sono ancora in corso le indagini della magistratura sui rifiuti illeciti e sulle sostanze tossiche rilevate nei terreni.

Poi l’attacco frontale verso il Partito Democratico e i vertici della giunta regionale, tra cui spicca l’assessore all’ambiente Monia Monni, "lo stesso assessore - dichiara il gruppo di opposizione - che ancora non ha presentato il piano regionale dei rifiuti, atteso ormai da anni, che potrebbe essere il documento con cui davvero scrivere la parola fine sulla piaga di Podere Rota.

E il Pd locale, con il sindaco Valentina Vadi in testa, che invece ha scientificamente evitato ogni forzatura verso gli organi politici regionali preferendo prestarsi all’inutile teatrino dell’inchiesta pubblica sull’ampliamento.

Noi invece rimaniamo sull’unica proposta seria che possa chiudere almeno con dignità una piaga lunga 30 anni: chiudere subito tutto, iniziare la bonifica post mortem e indennizzare San Giovanni Valdarno per quanto sofferto".

Il blocco del Paur quindi non basta. Per i civici tutto il sito deve terminare le proprie attività.

Chi esprime la propria soddisfazione è invece il Centro Sinistra per San Giovanni, tramite le parole del capogruppo Alberto Marziali. "L’archiviazione - spiega Marziali - sancisce il duro lavoro svolto dal nostro sindaco Valentina Vadi, dal gruppo Centro Sinistra per San Giovanni e dalla giunta affinché la pluridecennale storia del sito di Casa Rota vedesse finalmente scritta la parola fine.

Lo avevamo inserito come promessa nel nostro programma elettorale e già poco dopo l’insediamento del consiglio fu chiaro che l’unica strada percorribile per il territorio sangiovannese sarebbe stata la chiusura di Casa Rota, un sito ormai giunto a completamento dei volumi". Il comitato è ancora silente sulla vicenda, in attesa di leggere i verbali. Il sentimento che trapela è però quello di una vittoria dimezzata. Bene con il blocco dell’ampliamento, ma continuano a preoccupare gli altri progetti che riguardano l’impianto.

Il comitato nei giorni scorsi ha riportato una notizia secondo la quale sarebbero partite delle richieste di autorizzazione per trattare il percolato. Il potenziale arrivo di rifiuti liquidi preoccupa il gruppo di cittadini, così come la realizzazione, nella stessa zona, del primo impianto in Italia per l’estrazione di metalli preziosi dai rifiuti Raee, investimento messo in campo da Iren che vedrà la luce a metà 2023. Chiuso un capitolo, se ne apre dunque un altro.