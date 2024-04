Gli scenari per le imprese agricole

VALDARNO

"Per un’agricoltura competitiva e sostenibile, sosteniamo l’agricoltura".

Di questo si è discusso ieri pomeriggio all’Auditorium di Banca Valdarno in un convegno organizzato dalla Bcc e rivolto alle imprese agricole del territorio valdarnese. L’incontro, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei Comuni e delle associazioni di categoria, è stato preceduto dalla presentazione della convenzione tra l’istituto di credito e il Distretto Rurale Valdarno Superiore, sottoscritta dai due presidenti Gianfranco Donato e Nicola Benini. Nel corso del seminario, il professor Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia e Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana hanno delineato il contesto in cui si trova ad operare l’impresa agricola del nostro paese, tratteggiando le prospettive di sviluppo e di crescita che richiederanno azioni mirate per il presente e per il prossimo futuro. "Sostenere l’agricoltura – ha precisato il presidente Donato – appartiene alla nostra storia. Il percorso di crescita e affermazione del Credito Cooperativo è sempre stato legato in maniera stretta alle imprese agricole che operano nei territori e che ancora oggi cercano di portare innovazione e crescita in un settore che occupa una parte importante e imprescindibile dell’economia del nostro Paese".

"Come istituto bancario – ha confermato il direttore Pianigiani – abbiamo deciso, per il 2024, di riservare al settore agricolo 10.000.000 di euro di Plafond, di cui 5.000.000 di euro dedicati alla convenzione con il Distretto Rurale Valdarno Superiore, per supportare le imprese con una serie di prodotti e servizi flessibili ed in grado di dare risposte alle principali esigenze di questa fase di transizione verso una struttura più sostenibile".