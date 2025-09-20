Gli scenari del nostro sondaggio. Giani vola ma Tomasi non molla. Tre chance nel risiko dei seggi

Le intenzioni di voto dei toscani sono chiare: Eugenio Giani è in vantaggio netto per la riconferma. Il sondaggio Noto pubblicato da Qn-La Nazione assegna al presidente uscente il 58% delle preferenze, quasi 18 punti in più dello sfidante di centrodestra Alessandro Tomasi, fermo al 40,5%. Antonella Bundu di Toscana Rossa oscilla sull’1,5%.

Numeri che, se replicati alle urne il 12 e 13 ottobre, avrebbero conseguenze immediate anche nella nostra provincia, da sempre osservata come laboratorio politico senza risultati già scritti. Il centrosinistra si gioca la possibilità di rafforzare il proprio peso in un territorio e dovrà difendersi dal radicamento del centrodestra, maturato nei Comuni più importanti della provincia senza lasciarsi schiacciare da un successo larghissimo di Giani a livello regionale. Il tutto a pochi mesi da un voto cittadino ancora indecifrabile, almeno per le candidature a sindaco.

Il Partito democratico al 36% stimato rafforzerebbe anche la segreteria provinciale, che punta a capitalizzare consenso soprattutto nelle vallate rosse, a partire dal Valdarno e dal Casentino. Il clima positivo non riguarda solo i dem: la lista civica Casa Riformista di Giani è accreditata dell’8% e in provincia ha scelto di affidarsi a un volto simbolico della sanità, in un momento in cui i cittadini indicano proprio la salute come priorità.

Il centrodestra, pur forte nel governo locale, è in fibrillazione. Fratelli d’Italia resta primo partito della coalizione con il 19%, ma la presenza della civica È Ora di Tomasi al 5,5% rischia di drenare voti dallo stesso bacino. La Lega arretra al 6,5%, mentre Forza Italia sorprende con un 9% che potrebbe ridarle margini anche nel territorio aretino.

L’analisi del sondaggio Noto per Qn-La Nazione mette in luce anche il ruolo decisivo degli astenuti: oltre la metà di chi non votò nel 2020 oggi sceglierebbe Giani. Ad Arezzo significa che la partita si giocherà anche sulla capacità di mobilitare elettori che da anni disertano le urne, spesso delusi dalla politica regionale e locale. Non meno rilevanti le priorità indicate dagli intervistati: sanità al 60%, sicurezza al 40% e messa in sicurezza del territorio al 33%.

Dentro questo scenario, i candidati scelti come capolista nel collegio aretino assumono un peso simbolico e politico non indifferente: ci sono almeno tre posti in provincia, sono stati quattro nell’ultima legislatura: Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis, Marco Casucci e Gabriele Veneri.

Guida la lista del Partito democratico Barbara Croci, segretaria provinciale e volto nuovo chiamato a intercettare anche un elettorato più trasversale.

La lista civica Eugenio Giani presidente-Casa Riformista ha puntato invece su Pierguido Ciabatti, primario del San Donato, scelta che richiama direttamente la centralità del tema sanità.

Per Alleanza Verdi Sinistra il capolista è Francesco Romizi, consigliere comunale ad Arezzo e punto di riferimento della sinistra locale.

Il Movimento 5 Stelle si affida al coordinatore provinciale Tommaso Pierazzi, incaricato di rilanciare un partito ridimensionato ma importante nell’alveo progressista.

Fratelli d’Italia punta sulla forza del consigliere regionale uscente Gabriele Veneri, artigiano e volto radicato nel distretto orafo che parte da oltre 5300 preferenze di cinque anni fa.

La lista civica È Ora - Tomasi presidente porta in prima fila il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, espressione di una nuova generazione di amministratori. con un profilo capace di allargare il consenso nel Casentino. Per la Lega la guida della lista è affidata a Cristiano Romani, vicino alle posizioni del generale Vannacci e rappresentativo della nuova linea identitaria.

Forza Italia ha scelto come capolista Bernardo Mennini, volto moderato e ponte verso un elettorato centrista che il partito azzurro spera di intercettare anche in provincia.

A chiudere il quadro, Toscana Rossa che sostiene la candidatura Bundu ha indicato come capolista Alessio Antonelli.

La partita regionale, dunque, non si esaurisce a Firenze ma ridisegna anche i rapporti di forza in provincia. Per il centrosinistra la possibilità di rafforzarsi e dare slancio a una prospettiva alternativa al centrodestra nelle amministrazioni locali. Per la coalizione che governa Comune e Provincia la sfida di confermare il radicamento anche di fronte a una probabile vittoria larga di Giani.

In mezzo, i cittadini: chiamati a scegliere non solo il futuro della Toscana, ma anche quale peso avrà la voce aretina nel prossimo consiglio regionale.