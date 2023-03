Gli orafi a caccia di mille lavoratori "Cerco venti dipendenti dal 2019"

di Lucia Bigozzi Da quasi tre anni cerca venti dipendenti. Non solo professionisti ma ragazzi "alle prime armi" da formare in azienda. Danilo Neri, guida l’impresa orafa fondata dal padre Romualdo che ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di storia, ha 54 dipendenti, piani di espansione, ordini in cassaforte da tutto il mondo, eppure va a caccia "del vero artigiano orafo", profilo che oggi è diventato un miraggio. E’ un problema che riguarda la maggiorparte delle aziende del "distretto più grande d’Europa per numero di addetti e per quota di fatturato, un terzo di quello nazionale" spiega Giordana Giordini, presidente della Consulta orafa e della sezione Oro di Confindustria. Declina in chiave aretina la mobilitazione lanciata a livello nazionale da Federorafi (Giordini siede nel board come consigliere) per sensibilizzare ragazzi e famiglie a "investire" formazione e opportunità di crescita professionale nel settore orafo, in costante espansione e con solide previsioni di crescita. Non solo: quello aretino che dà lavoro a 8095 addetti è "l’autostrada" che può portare i giovani a specializzarsi in tipologie produttive che spaziano dall’oreficeria alla gioielleria fino al settore della moda "che coinvolge, ad esempio, la galvanica" richiama la presidente della Consulta confermando le previsioni di fabbisogno...