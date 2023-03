Gli istituti aretini quasi al sicuro Curtolo: "Tremano solo le reggenze"

di Alberto Pierini AREZZO Una bufera nel bicchiere? No, questo nessuno si arrischia a dirlo. Perché da Natale la scuola trema per il passaggio sotto le forche caudine. Un’asticella posta a 900 iscritti: nella lettura più diffusa chi ne ha più si salva, chi ne ha meno perde la sua autonomia. E così ognuno sta facendo i conti fino all’ultimo studente, sperando di mettere la testa fuori dal pelo dell’acqua. Perfino chi è poco sotto. Una psicosi legittima? Il provveditore Roberto Curtolo getta acqua sul fuoco. "C’è un dato che mi pare chiaro: i 900 non sono un tetto inderogabile ma un parametro. Il che dovrebbe quantomeno freddare i timori peggiori". Ma andiamo oltre: cosa significa parametro? "Che a 900 scatta una dirigenza: ma in questo caso se un istituto ha 1800 studenti di presidenze ne scattano due, una delle quali va a sanare eventuali situazioni di pericolo". Un quadro del quale il provveditorato non si è accontentato ma è andato oltre. "Secondo i nostri calcoli il numero degli studenti della provincia confermerebbe le 52 presidenze attuali". Il condizionale non è un gioco di posizioni: perché il problema è che alla questione mancano ancora tanti anelli. Uno per tutti: il decreto attuativo. La norma è...