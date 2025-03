Gli infermieri e il caos analisi al Baldaccio. Grasso: "Tensioni e disagi, ora correttivi"

AREZZO"Sono sempre più frequenti le lamentele degli utenti, è necessario pensare a dei correttivi". Sui continui disagi al centro prelievi Baldaccio, dopo l’ennesima lamentela di un utente riportata da Arezzo Notizie, interviene anche il presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche, Giovanni Grasso. "Troppo spesso gli infermieri sono chiamati ad assolvere a compiti che non rientrano nelle loro competenze per tentare di dare risposte agli utenti che si trovano in coda e alle prese con il nuovo sistema che di certo non ha semplificato le operazioni – afferma Giovanni Grasso. Ciò provoca una situazione di stress negli operatori e genera quel tipo di tensioni tra utente e professionista sanitario che in ogni modo stiamo cercando di evitare". "Da quando a fine agosto il centro è stato aperto al Baldaccio sono state rilevate criticità di carattere organizzativo, amministrativo e logistico. Ma nessuna risposta è arrivata, nemmeno alle varie segnalazioni effettuate sul portale aziendale dove è stata anche richiesta la presenza di vigilantes, almeno nelle prime ore di servizio al mattino" spiega Grasso. "Chi lavora al centro prelievi mi racconta che la cittadinanza è infuriata. Una rabbia che viene riversata nei confronti degli operatori" spiega.