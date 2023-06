Gli esami della politica Ghinelli al "tagliando" di metà mandato Polcri al rebus deleghe

di Lucia Bigozzi

"Gli esami non finiscono mai" scriveva Eduardo De Filippo e così è in questi giorni, sia per gli studenti alle prese con la maturità, sia per chi è impegnato nella prova della politica e del governo locale.

Sono i giorni "dell’esame" anche per i due Alessandro con la fascia istituzionale, dirimpettai dei palazzi di piazza della Libertà: il sindaco di Arezzo Ghinelli e il presidente della Provincia, Polcri. Il primo, oggi presiederà una riunione di maggioranza, pensata come momento di condivisione e confronto sull’agenda di metà mandato. Nessuno nelle file del centrodestra vuole enfatizzare l’occasione di confronto collettivo, men che mai evocare la parola "verifica". Semmai il summit viene descritto come "una delle tante riunioni che periodicamente facciamo e che conferma la compattezza dello schieramento". Al punto che c’è chi evoca lo schema della pre-consiliare in vista del parlamentino del 29 giugno. Stavolta, però, cambia la location: non a Palazzo Cavallo bensì all’hotel Minerva. Presenti assessori, consiglieri comunali e vertici di partiti e liste civiche. Tempo lungo, senza fretta: l’intera mattinata e se dovesse servire, anche il pranzo, spiegano dal centrodestra.

Una sorta di "tagliando" alla giunta al giro di boa, anche se questa parola non trova casa nelle file della maggioranza. Eppure c’è chi, a denti stretti, indica alcuni temi che saranno sul tavolo del Minerva tra questi la necessità di destinare più risorse al capitolo manutenzione e ragionare su tempistica e allineamento dei progetti targati Pnrr. Certo è che la riunione, un pò al sapore di "conclave", servirà a mettere a fuoco le azioni che caratterizzeranno l’ultima parte del secondo mandato di Ghinelli, in modo da arrivare al voto nel 2025 con il programma tradotto in fatti.

E chissà che non rappresenti il primo momento, pure se preliminare, per cominciare a ragionare sul prossimo candidato sindaco. In Provincia, il consiglio fissato per ieri, slitta a lunedì "su richiesta di alcuni consiglieri", è scritto nella convocazione. Probabile che impegni di lavoro o breve "fuga" in riva al mare abbiano condizionato il rinvio della seduta, ma è pur vero che tra i nodi da sciogliere c’è la formalizzazione delle deleghe ai consiglieri di centrodestra insieme ai quali Polcri intende governare. Un modo per guadagnare altro tempo?

L’attribuzione c’è stata ma sono trascorsi 56 giorni non c’è ancora l’ufficializzazione: l’ultima seduta consiliare risale al 28 aprile. Perchè? I rumors di Palazzo si concentrano sulle difficoltà che il presidente potrebbe incontrare in aula se i consiglieri di centrosinistra, tagliati fuori dalla partita delle deleghe, dovessero scegliere l’Aventino. Con la Lega all’opposizione e i centristi donatiani dal pollice verso, Polcri rischia di galleggiare, non di navigare.