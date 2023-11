Gli effetti della tempesta. Frane e smottamenti. Casentino e Valdichiana sono le zone più colpite

di Matteo Marzotti

AREZZO

È ancora il vento a creare i maggiori problemi nell’Aretino dopo il passaggio di Ciaran nello scorso fine settimana. Gli alberi abbattuti dal vento hanno infatto reso necessario chiudere il passo della Calla, che resterà interdetto almeno anche per la giornata di oggi. Troppo rischioso procedere alla rimozione dei tronchi con il vento che soffiando forte potrebbe causa altri crolli.

Chiusa anche la strada provinciale dell’Eremo di Camaldoli che è comunque raggiungibile transitando sull’altro versante. Anche in questo caso i disagi sono dovuti alla caduta degli alberi sulla sede stradale. A Quota, nel Comune di Poppi, un albero monumentale si è letteralmente abbattuto su una cabina elettrica costringendo gli addetti del servizio elettrico a intervenire con un gruppo elettrogeno nell’attesa della rimozione.

Problemi anche in Valdichiana, sempre a Civitella, dove alcuni alberi che erano stati colpiti dalla furia del maltempo venerdì scorso sono caduti sotto i colpi di alcuni raffiche nella giornata di ieri. Non si registrano feriti, ma solo danni a muri esterni delle abitazioni e alle reti di recinzione di alcune proprietà. A Castiglion Fiorentino invece è stata chiusa via dell’Arco per lo smottamento e il cedimento di un muro in pietra di un privato.

Le piogge non hanno destato particolari preoccupazioni se non fosse che il corso dell’Arno ieri mattina aveva superato la soglia di allarme nei pressi di Stia e quella di attenzione a Subbiano, portando quindi il Comune di Arezzo ad attivare la procedura di monitoraggio del nuovo ponte, tra Ponte Buriano e Quarata. Poco dopo le 13 la situazione era tornata nella norma. Nel frattempo i cantonieri della Provincia insieme al personale dell’Unione dei Comuni del Casentino dalla mattina di ieri sono impegnati per risolvere i problemi legati al transito auto.

La viabilità in zone come quelle alle porte di Arezzo, in direzione Valdichiana, è al momento sprovvista in alcuni punti della segnaletica a causa delle raffiche di vento che hanno adagiato sul terreno i cartelli e alcune insegne stradali.