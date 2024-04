Gli effetti del cibo ultraprocessati. Anche l’alimentazione è politica: "Basta marketing, serve semplicità"

"Agenda 2023 e Arezzo. Medicina e agricoltura: due scienze per la vita". Per la scuola di educazione civica, oggi torna in cattedra il dottor Pier Luigi Rossi. Nell’aula magna del liceo scientifico Redi con gli studenti della 3C e della 5S: "Metterò in sintonia la produzione del cibo e gli effetti che il cibo esercita sul nostro organismo" ha spiegato Rossi.

Dottor Rossi, quale è il punto di partenza della sia lezione?

"C’è necessità di mettere a sistema agricoltura, medicina e industria. I giovani sono nel pieno di una regressione sensoriale. Sono cresciuti con prodotti dell’industria alimentare, con alimenti utraprocessati che raggirano i cinque sensi. C’è standardizzazione dei sapori, massificazione, non c’è più un’identità del prodotto collegato alla terra in cui è nato. L’intestino a tutto questo non è abituato e mai lo sarà. Delle conseguenze i giovani si accorgeranno tra qualche anno".

Medicina e agricoltura a braccetto...

"Sì, è necessario recuperare il contatto con la terra, violentata da un’agricoltura intensiva. Il suolo agricolo, attraverso un’agricoltura intensiva e con l’uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti, ha ridotto il carbonio organico e tutti i vegetali che nascono in quel terreno hanno un potere nutrizionale inferiore. Agricoltura e scienza, ahinoi, sono da sempre separati, dovrebbero invece avvicinarsi. Senza la terra noi dovremmo cibarci di alimenti ultraprocessati, penso alla farina di insetti o alla carne coltivata. E qui viene fuori il business, il marketing, la grande produzione. In questo senso quello che darò agli studenti è una lettura contemporanea della filiera alimentare".

Si stanno profilando scenari nuovi…

"Sì, a partire dalla transizione proteica, il processo di sostituzione graduale di fonti di proteine di origine animale con fonti vegetali. In questa linea va ad inserirsi la carne coltivata, ancora non commerciabile, la polvere di insetti, già commerciabile, cibo proteico di origine batterica, e microalghe. Sono il cibo del futuro, perché l’attuale modello inquina troppo. Scenari completamente nuovi che diventeranno realtà tra 15 anni, di fronte ad una contestazione fatta dai trattori ormai non più contemporanea, che non tiene conto dell’evoluzione. Bisogna mettere al centro il corpo. La soluzione è produrre alimenti compatibili con l’essere umano".