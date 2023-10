Gli autisti dei bus nel mirino dei bulli. Parte l’appello al prefetto: "Ci aiuti"

Aggressioni, sputi, minacce e offese, non ci stanno gli autisti e i conduttori dei mezzi pubblici della città.

Lavorare è diventato un calvario. E non è un caso se a inizio anno scolastico la figura dei vigilantes sui treni era stata introdotta per garantire la sicurezza degli studenti e del personale viaggiante: il servizio era scattato nel giorno fissato per la riapertura delle scuole in Toscana.

L’iniziativa riguarda i treni Lfi e Tft che collegano Arezzo con Casentino e Valdichiana. Ad annunciare la novità in chiave sicurezza erano stati il presidente di Lfi Bernardo Mennini e l’amministratore unico di Tft Maurizio Seri. "Abbiamo puntato - spiega Mennini - sull’attenzione verso utenti e personale, con l’istituzione della presenza del corpo dei vigili giurati all’interno dei treni per dare supporto e maggiore tranquillità a tutti coloro che sono a bordo. Ora ci sono meno episodi spiacevoli".

La stessa tranquillità che adesso chiedono gli autisti dei bus. La cronaca parla chiaro. Due giorni fa uno sputo all’autista, a luglio due uomini avevano rivolto minacce verso il conducente e distrutto i dispositivi delle aperture. Un mese fa un autista della linea Arezzo-Valdarno, era stato colpito da un utente che dopo aver tentato di salire a bordo mentre le porte del mezzo si stavano chiudendo, gli aveva sferrato contro una testata. Gli autisti sono allo stremo e chiedono tutele.

Una situazione da risolvere per Luca Attoniti segretario Fit Cisl di Arezzo: "Chiediamo l’intervento del prefetto che si è dimostrato molto sensibile sul tema della sicurezza intervenendo per orafi e sanità – dice – mentre ancora non ha affrontato il discorso riguardo al trasporto pubblico locale in particolar modo quello su gomma. Un problema più volte segnalato da marzo in poi. Tante le aggressioni, prima sul treno poi sui bus, tra rotture, sputi e minacce. Come organizzazioni sindacali, parlo anche a nome di Cgil, Ugl, Uil e Faisa trasporti oltre che Cisl, ci aspettavamo di essere convocate dal prefetto".

Obiettivo risolvere le criticità del Tpl in tema di sicurezza. "Vorremmo spiegare quali sono le principali criticità e come il prefetto intende intervenire per migliorare la situazione con aziende o organizzazioni sindacali visto che da otto mesi non abbiamo avuto riscontro alle nostre richieste. Avevamo chiesto una cabina di regia perché il trasporto pubblico è un servizio essenziale in cui va garantita la sicurezza sia dei cittadini che dei lavoratori. Il diritto alla mobilità è di tutti, siamo sempre disponibili al dialogo. Chiediamo più attenzione verso un problema che sta dilagando".

"Ogni giorno assistiamo a un piccolo episodio che potrebbe peggiorare, dalle aggressioni alle siringhe in corriera, da chi offende a chi fuma nei bus. Dobbiamo educare al rispetto le generazioni nuove o quelle che soffrono un’integrazione sempre più difficile. Gli autisti sono in difficoltà costante: vorremmo conoscere le idee del prefetto che rappresenta la legge, in materia. È fondamentale ristabilire un clima di sicurezza a bordo nel più breve tempo possibile" conclude Luca Attoniti.