Gli artigiani a scuola per far conoscere ai ragazzi le tradizioni

Arezzo, 18 maggio 2023 – L’artigiano a scuola per svolgere “lezioni esperenziali” ai ragazzi della Petrarca.

L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Silvia Chiassai Martini che ha recepito l’impegno di una mozione del consigliere Fdi Gabriele Veneri approvata all’unanimità in Consiglio regionale e diventata una proposta fattiva grazie a Confartigianato.

La dirigente scolastica Simona Chimentelli ha dato il via in tempi rapidi a questa progettualità lungimirante, con un primo incontro svolto, già stamani, da cinque artigiani nelle classi seconde dell’Istituto comprensivo montevarchino.

“Faccio i miei complimenti a Confartigianato per l’iniziativa e alla nostra dirigente Simona Chimentelli, la prima in tutta la provincia, che ha voluto condividere l’importanza di questo tipo di esperienza all’interno delle scuole medie – afferma il Sindaco - Un progetto che ha l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi l’artigianalità come espressione di creatività e di passione applicate al lavoro manuale.

Sicuramente le lezioni pratiche con i maestri artigiani possono dare un contributo reale alla conoscenza e alla riscoperta di attività che raccontano la storia e la peculiarità del territorio. Stamani è stato un primo approccio con i mestieri che l’Amministrazione comunale da sempre sostiene in quanto rappresentano tradizioni che sono concrete opportunità di lavoro grazie alle eccellenze presenti nel nostro territorio.

Il progetto ha il fine di offrire un più ampio orientamento scolastico agli studenti in vista della superiori, per un indirizzo più consapevole e utile contro la dispersione scolastica attraverso la presentazione di più opportunità affinché i ragazzi e le famiglie possano effettuare scelte maggiormente corrispondenti alle predisposizioni e alle passioni che la scuola ha il compito fondamentale di tirare fuori.

Lodevole e di grande importanza la scelta dell’Istituto di iniziare questo percorso già dalle classi seconde, per avere poi la possibilità di approfondire il progetto nell’anno successivo in vista della scelta delle superiori e di un futuro lavoro” “Il connubio tra IC Petrarca e Confartigianato – prosegue la Dirigente Chimentelli – è motivo di grande orgoglio perché siamo consapevoli che rappresenti una grande opportunità per i nostri ragazzi.

Oggi sono intervenuti professionisti artigiani di diversi settori produttivi, come restauro, moda, impiantistica, erboristeria e lavorazione della pietra. E’ stato un primo incontro verso un progetto che sarà più strutturato già dal prossimo anno con esperienze pratiche per gli alunni ed esperienze formative anche per i genitori.

Siamo orgogliosi di essere stati i primi in provincia ad aderire alla proposta di Confartigianato perché crediamo che il vero orientamento parta da lontano, non a caso abbiamo iniziato dalle classi seconde. Il nostro Istituto è sempre più impegnato a costruire rapporti con il territorio, a favorire nelle famiglie la conoscenza delle potenzialità dell’ambiente in cui viviamo e le eventuali prospettive lavorative”