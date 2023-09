Gli animali di Lanari inaugurano Sansepolcro Art Gallery

Una nuova opportunità artistica e culturale per la città di Sansepolcro e per l’intera vallata; un piccolo luogo d’incontro sociale, fresco d’estate e caldo d’inverno, nel cuore del centro storico, in via XX Settembre 15; un’idea nata separatamente nelle menti di due cittadini, Marcello Medici e Stefano Vannini, che si sono poi incontrati e hanno deciso di avviare assieme questa avventura: è la "Sansepolcro Art Gallery", una sfida coraggiosa all’insegna della bellezza e della creatività, che ha aperto i battenti sabato 9 settembre. Una delle finalità dell’iniziativa, ma non l’unica è quella di promuovere i lavori dei tanti artisti del territorio che sono conosciuti dagli appassionati ma speso non dai residenti in città e in zona. Il debutto è avvenuto nel nome di un apprezzato e amato autore della città di Piero, Roberto Lanari, del quale in esclusiva sono state presentate opere di una delle sue serie più richieste, quella ispirata dagli animali, da quelli esotici e selvaggi ai più miti compagni dell’uomo che incontriamo nelle nostre campagne. Dopo Lanari, che chiuderà i battenti venerdì 22 settembre, si avvierà un fitto calendario di proposte, una ogni due settimane, all’insegna sempre dell’alta qualità, dell’originalità e dell’amore per l’arte di questa parte del Centro Italia.